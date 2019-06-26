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Иран должен заключить соглашение с США, если его волнуют собственные граждане - Трамп

26.06.2019 21:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Руководству Ирана следует заключить соглашение с США, если его беспокоит благополучие иранского народа, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Я не уверен, что их (Ирана - ИФ) лидеры заботятся о своем народе. Если заботятся, то они заключат соглашение. Если нет, то они думают только о себе самих. И они эгоистичные, и они глупые", - сказал Трамп у Белого дома прежде, чем отправиться на саммит G20 в Японию.

"Это экономическая катастрофа (в Иране - ИФ). Они могут справиться с ней быстро или через 10 лет. Чего бы они ни захотели, меня это устраивает... у меня есть все время мира", - подчеркнул президент.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что задача их политики в отношении Ирана - вернуть его за стол переговоров, заключить с ним всеобъемлющее соглашение и не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

 
 
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Руководству Ирана следует заключить соглашение с США, если его беспокоит благополучие иранского народа, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Я не уверен,...
 
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