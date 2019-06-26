Новым генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии Пейчинович-Бурич

Источник материала: Интерфакс

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.

Полномочия нового генсека СЕ будет действовать до 2024 года.

"Я благодарю всех, кто отдал за меня свои голоса", - отметила Пейчинович-Бурич, выступая после завершения голосования.

При этом она подчеркнула, что сделает все возможное во время своего мандата, чтобы достичь мира и процветания в Европе.

На должность генсека СЕ претендовали два кандидата - глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Действующий генсек СЕ Турбьёрн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.