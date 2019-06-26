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Спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине

26.06.2019 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Даже если бы не было медали вторых Европейских игр, у белорусской борьбы сегодня был бы знаменательный день. Дело в том, что спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призером Олимпиады в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине

Напомним: в 2008-м наш атлет смог успешно дойти до полуфинала, но проиграл будущему серебряному призеру Сослану Тигиеву из Узбекистана. В поединке за бронзу Гайдаров праздновал победу над румынским борцом Георгита Стефаном и таким образом принес стране очередную олимпийскую медаль – бронзовую.

Спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине

Однако осенью 2016-го было объявлено, что допинг-проба Тигиева дала положительный результат, и спортсмен был дисквалифицирован. Соответственно, его олимпийское серебро перешло Мурату Гайдарову. И если раньше это было виртуально, то сегодня стало реальностью. 26 июня белорус наконец получил свое серебро.

Люди в материале: Мурад Гайдаров
 
 
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Новости Беларуси. Даже если бы не было медали вторых Европейских игр, у белорусской борьбы сегодня был бы знаменательный день. Дело в том, что спустя 11 лет Мурад...
 
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