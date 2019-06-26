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Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

26.06.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заместитель Мингорисполкома Артем Цуран 26 июня встретился с представителями муниципалитета города Газиантеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Делегация из Турецкой Республики прибыла 25 июня. За четыре дня гости посетят достопримечательности столицы и, конечно же, присоединяться к болельщикам II Европейских игр.

Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Мехмет Берк, вице-мер Газиантепа (Турция):
Мне сложно выделить какую-то отдельно взятую команду или вид спорта, потому что я болею за национальную сборную как за неделимый состав спортсменов. Минск произвел впечатление очень спокойного города, который находится в порядке и чистоте. Если вам интересно в какой бы город я бы хотел отправиться в отпуск, хочу, чтобы вы знали – я бы приехал в Минск.

Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Сегодня стороны наметили дальнейший план сотрудничества. В частности Минск предложил Газиантепу поучаствовать в национальных днях культуры в 2020 году, ведь этот город славится древнейшими ремеслами и является гастрономической столицей. Представители же Турецкой Республики попросили организовать в Минске форум для ассоциации азиатских городов в конце года. Газиантеп и Минск – города-побратимы с сентября 2018 года.

Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Люди в материале: Мехмет Берк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Заместитель Мингорисполкома Артем Цуран 26 июня встретился с представителями муниципалитета города Газиантеп, сообщили в программе «Столичные...
 
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