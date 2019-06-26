Две легковушки столкнулись в Полоцком районе: погибли три человека, в том числе ребенок

Источник материала: Tut.by

Вчером 26 июня в районе деревни Гомель Полоцкого района произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. О случившемся сообщает Sputnik.by со ссылкой на начальника Управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Михаила Дядичкина.



Фото с сайта gorod214.by

ДТП произошло на 47-м километре автодороги Р46 Лепель — Полоцк — граница Росийской Федерации. Столкнулись Audi и Mazda.

«По предварительной информации, водитель Audi, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mazda», — сообщил Дядичкин.

В Audi погибли два пассажира, водитель госпитализирован. В Mazda погиб 12-летний ребенок, еще один пассажир и водитель находятся в больнице.