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Две легковушки столкнулись в Полоцком районе: погибли три человека, в том числе ребенок

27.06.2019 00:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчером 26 июня в районе деревни Гомель Полоцкого района произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. О случившемся сообщает Sputnik.by со ссылкой на начальника Управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Михаила Дядичкина.


Фото с сайта gorod214.by

ДТП произошло на 47-м километре автодороги Р46 Лепель — Полоцк — граница Росийской Федерации. Столкнулись Audi и Mazda. 

«По предварительной информации, водитель Audi, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mazda», — сообщил Дядичкин.

В Audi погибли два пассажира, водитель госпитализирован. В Mazda погиб 12-летний ребенок, еще один пассажир и водитель находятся в больнице.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вчером 26 июня в районе деревни Гомель Полоцкого района произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.
 
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