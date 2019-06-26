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Скажется ли жара на урожае картофеля и что будет с ценой на него?

27.06.2019 00:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Скажется ли жара на урожае картофеля и что будет с ценой на него?

Погодные сюрпризы не очень радуют белорусских аграриев. Начало лета выдалось жарким и засушливым. Как утверждают эксперты, засуха и высокие температуры серьезно вредят белорусскому урожаю.

Так, в Гомельской области уже из-за засухи гибнет урожай зерновых. Процент поврежденных посевов по последним оценкам составляет там около 40 тыс.гектаров.

С целью выяснить, насколько нынешняя погода может негативно отразиться и на будущем урожае картофеля, «Ежедневник» обратился за комментарием к экспертам.

По словам генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной Академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Вадима Маханько, негативно скажется на урожае данной культуры уже и то, что начался с засухи вегетационный период.

«Мы пришли к посадке картофеля, когда запас влаги в почве был на нуле. Хотя для культуры это и не так критично. На начальном этапе картофель наименее требователен к условиям влажности почв. Но после того, как начали появляться корешки и т.д., для активного роста нужна вода», – пояснил специалист.

Он отметил, что именно сейчас культуре очень нужна влага для закладки клубней и для того, чтобы эти заложенные клубни дальше активно росли.

Между тем, на картофель оказывает негативное воздействие не только отсутствие дождей, но и жара, добавил Вадим Маханько. Поскольку при температуре выше +25 С картофель приостанавливает свое развитие.

«В такой ситуации все, что накоплено и должно было пойти на развитие клубней, идет на поддержание самого растения, и поэтому задерживается клубнеобразование. Сегодня достоверно можно сказать, что накопившийся урожай точно ниже, чем в прошлом году, и все из-за погодных условий», – подчеркнул специалист.

Как предположил Вадим Маханько, все это может отразиться и на цене картофеля предстоящей осенью, который будет стоить дороже, чем в прошлом году.

Где ситуация хуже всего?

По словам Вадима Маханько, этим летом пострадали абсолютно все области.

При этом, отметил специалист, многое зависит в данной случае еще и от характера почвы. Если она суглинистая, то после прошедших дождей влага в ней имеет свойство задерживаться. Совсем иная ситуация с песчаной: основная проблема такой почвы  – это быстро уходящая влага.

«А пески в основном  у нас – это Брестчина и Гомельщина, плюс там и выше температура воздуха», – отметил Маханько.

В первую очередь качество

Нужно отметить, что урожай картофеля в прошлом году уже был меньше, чем в 2017-м. Отразилось это и на экспорте. Так, в 2018 году сокращение составило по сравнению с предыдущим годом 28%. Для белорусских производителей картофеля по-прежнему остается основным российский рынок. Впрочем, картофеля уже достаточно и в самой России.

«Российский рынок остается, конечно, для нас премиальным, – подтвердил и Вадим Маханько. – Но если сравнивать сезоны продаж  2017-2018 и 2018-2019, то в процентном соотношении уже есть заметная разница, поскольку в последний сезон мы больше поставили на Молдову и Сербию».

Специалист в свою очередь обратил внимание на то, что сегодня во всех странах сохраняется спрос на качественный картофель, пусть и дорогой.

«Все торговые сети готовы торговать дорогим картофелем, но хорошим, а дешевый и некачественный уже никому не нужен. Поэтому наша ниша была и остается – это шлифованный, мытый картофель высокого качества. Товар должен соответствовать всем требованиям, которые предъявляет покупатель розничный и торговые сети», – заметил он.

«Если хозяйство произвело большое количество картофеля, был хороший урожай, но нет качества самих клубней, то такой картофель продать невозможно, – уверен Вадим Маханько. –  Качественный же картофель продается в любой сезон. И мы должны ориентироваться в первую очередь на это, чтобы чувствовать себя хорошо на других рынках».

 
 
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Погодные сюрпризы не очень радуют белорусских аграриев. Начало лета выдалось жарким и засушливым. Как утверждают эксперты, засуха и высокие температуры серьезно...
 
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