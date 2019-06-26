Заветный тренажёр, поездка в Минск и не только. О новых событиях в жизни Андрея Леончика

Источник материала: Слуцк Город





С момента первой публикации про Андрея Леончика прошло 2,5 месяца. За это время Андрей побывал на долгожданном матче по футболу, съездил к другу на день рождения и попал в кинотеатр. Кроме того, неравнодушные люди помогли собрать нужную сумму для покупки тренажёра «имитатор ходьбы». Что ещё произошло в жизни парня? Об этом в интервью корреспонденту SlutskGorod рассказал сам Андрей.

Самое важное событие за последнее время произошло 1 июня – Андрею привезли тренажёр «имитатор ходьбы», на который неравнодушные люди пожертвовали свои деньги. В этот день парню не удалось позаниматься, потому как ставить его в тренажёр было некому. И только спустя несколько дней отец Андрея вместе с товарищем провели полноценную тренировку.





«После первого занятия очень устал с непривычки, болели и спина, и мышцы рук. Сейчас уже легче, руки потихоньку оживают. Тренажёр классный, здесь можно и пресс качать, и давать нагрузку на разные группы мышц. Он сделан из прочного и лёгкого металла, поэтому без труда передвигается по комнате. Я очень доволен! Спасибо огромное всем людям, которые помогли мне. Я, правда, не знаю, как и чем вас всех отблагодарить. Только знаю, что без вашей помощи мы бы не справились. Спасибо всем и каждому в отдельности за то, что я могу заниматься и идти к своему восстановлению. Мира вашим домам, крепкого здоровья, любви и благополучия вашим семьям», — сказал Андрей Леончик.

Тренажёр доставили из Минска, он обошёлся в 1280 рублей. Его заказом, оформлением всех бумаг и важными организационными вопросами занималась случчанка Юлия Прядко. Девушка узнала о судьбе парня из нашего материала и решила не оставаться в стороне.





Проблемы с поликлиникой и ЖКХ

Юлия не только занималась заказом тренажёра, но и помогала семье Леончик решить вопросы, касающиеся реабилитации. Оказалось, что маме Андрея Леончика под разными предлогами отказывались оформлять направление. Последней такой «причиной» стало причина отсутствия лечащего врача Андрея.

После визита Юли, специалистов - невролога и травматолога - отправили на дом к парню уже в середине месяца. Кардиограмму назначили на 10 июля, а днём раньше возьмут анализы. Однако, как скоро Андрей сможет поехать на реабилитацию, неизвестно. Ведь бумаги в Аксаковщину должен отправить лечащий врач невролог - Евгений Прудников, который уходит в отпуск с 1 июля до середины августа.

Кроме того, Юля ходила вместе с Зинаидой Ивановной, мамой Андрея, на приём к директору ЖКХ Николаю Воронько. Вместе они просили разрешить встроить пандус в стену с 3 до 1 этажа. Подобные пандусы есть во многих городах страны, не говоря уже про мир. Это позволило бы облегчить спуск и подъём инвалидной коляски с Андреем. Однако Николай Воронько отказался монтировать конструкцию на лестнице, ссылаясь на пожарную безопасность.

«Мы решим жилищный вопрос Леончиков до конца года, переселим их на первый этаж в свободный блок», — ответил Николай Воронько. Однако уточняющий вопрос корреспондента «почему предлагаемый для семьи блок меньше на 8-10 кв.м.?» остался без внятного ответа. В случае, если семья всё же согласится с предлагаемым блоком, придётся оставить много мебели в старом блоке. А такой вариант Зинаида Ивановна не хочет рассматривать.

Поездка в Минск

В середине мая Зинаида Ивановна написала заявление в Общественное Объединение «БелАПДИиМИ» с просьбой принять их в организацию. С этим помогли Надежда Недбайник и Мария Ванкевич. Своим подопечным организация предоставляет не только гуманитарную помощь и поддержку, но и несколько раз в год устраивает поездки в зоопарк, цирк и на концерты.

20 июня от «БелАПДИиМИ» Андрей вместе с другими детьми-инвалидами ездил в Минск. За долгое время он впервые посетил столичный зоопарк, музей авиации и Мс.Donalds. В поездке Андрея сопровождала мама.