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Бродячие собаки загрызли в течение года 13 овец у одной и той же хозяйки

27.06.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жуткую историю поведала нам читательница, даже не знаем, как её передать вам - но делать нечего, надо публиковать как есть...

Бродячие собаки загрызли в течение года 13 овец у одной и той же хозяйки

фото предоставлено читательницей (не для слабонервных)

В деревне Заречка Дрогичинского района бродячие собаки загрызли в течение года 13 овец (начиная с прошлого лета) у одной и той же хозяйки. 

У Валентины Климчук осталось 8 овец. Выпускать их на выпас она боится, поэтому и держит их в сарае. Неоднократно обращалась в сельсовет за заявкой на отлов и отстрел бродячих животных и к участковому. Обещали принять меры. Однако те самые собаки все еще бродят у дома, часто роют ямы под забором. В настоящее время нахожусь у мамы в гостях и вижу, как сильно она переживает. Не знаю, что ей посоветовать и куда обращаться. Неужели остается только один выход: истребить оставшихся 5 ягнят и 3 овцы?

Прошлым летом я звонила в сельсовет. Председатель Попинского сельского совета (Дрогичинский район) приезжала и видела 5 погибших овец, лежащих во дворе. Вроде бы тогда собак не то отстреливали, не то усыпляли какими-то специальным пулями. Но часть собак так и осталась бегать.

Сразу за сараем находится луг, на котором раньше паслись овцы. Собаки нападали на овец на лугу, а сейчас собаки караулят овец возле дома, потому что на луг мама овец больше не выпускает. Собак прогнать трудно, они рычат даже на людей.

У маминого соседа загрызли индейку. Еще у одного односельчанина - овцу. Вечером по деревне ходить страшно из-за бродячих собак!

Помогите, что нам делать?

 
 
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  Жуткую историю поведала нам читательница, даже не знаем, как её передать вам - но делать нечего, надо публиковать как есть... фото предоставлено читательницей (не...
 
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