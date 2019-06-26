 «Сей башне быть!», или Сказ о павильоне над артезианской скважиной № 4 в парке «Свобода» в советском городе Бресте. Часть № 2

Отчёт варшавской технической комиссии о состоянии водопровода в Brzesciu nad Bugiem, написанный представителями Generalna Dyrekcja Sluzby Zdrowia инженером Петровским и доктором Тубяшом 12 августа 1924 года (данный документ находится в Учреждении Государственного архива Брестской области)

В ходе проведённого обследования комиссией были высказаны некоторые замечания и представлены предложения. Одним из этих предложений было произвести бурение 5-ти артезианских колодцев глубиной 60 метров, что обеспечило бы полностью потребности воды для города. По расчётам инженера Рыхловского (inz. Rychlowskiego) бурение одного колодца для магистрата обошлось бы приблизительно в 10 тыс. злотых (в наше время это составило бы примерно в американском долларовом эквиваленте 1.930$), что по тем временам сумма была серьёзная. Вероятно, бурение 5-ти колодцев обошлось бы в немалую копеечку и было бы непосильно для бюджета городского магистрата, поэтому остановились на бурении 3-х колодцев. Место бурения было предложено - территория парка (имеется ввиду парк «Shapowalowa», или «Wolności», мне неведомо, как он назывался в 1924 году). Но для того, чтобы приступить к работам, было решено предварительно провести одно пробное бурение, вероятно, чтобы убедиться в правильности выбора места. Стоимость выполнения этой работы оценивалась в 600 - 1000 злотых. Одной из причин бурения артезианских колодцев в парке, я так думаю, была практичность. Парковая территория находилась в черте города, и там находилась водонапорная башня.





Думаю, что неспроста было выбрано место для бурения артезианских колодцев (скважин) на парковой территории. Могу предположить, что одним из определяющих факторов являлось то, что в начале ХХ века в Городском саду господином Шаповаловым был выкопан глубокий колодец с водой отличного качества. Вероятно, это и сыграло большую роль, чтобы здесь добывалась вода… Возможно, что в честь этого человека в начале 20-х годов прошлого столетия некогда территория Городского сада была переименована в парк «Shapowalowa». Позже она стала называться парком «Wolności»… (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Далее было сказано, что бурение колодцев желательно выполнить в этом году, т.е. в 1924 г. Но, как оказалось, в 1924 году бурений никаких не проводилось. Только через год, осенью 1925 года варшавской фирмой «Wehr i Rychlowski» было проведено пробное бурение. Пройдёт ещё некоторое время, и лишь в начале 30-х годов прошлого столетия будет пробурено три артезианских колодца, получивших порядковые номера: № 1, № 2 и № 3…





Изображена территория парка «Wolności» из «Плана сетей канализаций г. Бреста н/Бугом» за 1935 год («Plan kanalizacyjnej m. Brześcia n/Bugiem»). Как видно, северная часть парка граничит с ul. Nowo Jagiellonska (на некоторых польских картах данная улица, порой, указывается как ul. Jana Zamojskiego), в настоящее время она называется проспект Машерова. Восточная часть парка граничит с ul. Unii Lubelskiej (ныне ул. Ленина), а западная часть - с тем местом, где впоследствии была построена и введена в строй в 1938 году Брестская ТЭЦ. Юго-западная часть парка соприкасается с заливом р. Мухавец (возможно, в те годы он был оборудован как водоём, вероятно, он входил в парковую зону), а южная часть парка выходит к мосту через реку Мухавец, в настоящее время моста нет (план находится в КПУП «Брестводоканал»)





Представлен «Ситуационный план проектированного строительства забора глубинной воды в парке «Свобода» за 1933 год («Plan sytuacyjny projektowanej rozbudowy ujecia wody wolebnej w Parku Wolności»). На данном плане указано местонахождение насосной станции и трёх артезианских колодцев (studnia) № 1, № 2 и № 3 в парке «Wolności» (данный план находится в КПУП «Брестводоканал»)







Расположение артезианских колодцев (studnia) № 1, № 2 и № 3 в парке «Wolności». Слева - артезианский колодец № 3 - находился в юго-западной части парка, ближе к заливу р. Мухавец (или водоёму). Справа – в северо-восточной части парка располагались два артезианских колодца № 1 и № 2





В послевоенном документе 40-х годов прошлого столетия под названием «Основные положения по развитию Брестского городского водопровода» можно увидеть таблицу № 1, где указаны технические характеристки артскважин № 1, № 2 и № 3, располагавшихся в парке «Свобода». Именно на этих скважинах до Великой Отечественной войны базировалось водоснабжение советского города Брест-Литовска! Мда! Поистине не земля, а кладезь золотой! И ещё… По мнению некоторых работников КПУП «Брестводоканал» различия в понятиях «артезианский колодец» и «артезианская скважина» имеются. Одним из определяющих факторов этих различий является глубина добычи воды или же название «колодец» могло быть изменено на название «скважина», так как было уже не актуально (документ из архива КПУП «Брестводоканал»)

Появление разведочно-эксплуатационной артезианской скважины № 4 на территории бывшего парка «Свобода» в 1940 году

Предположительно, в августе 1940 года общественное место отдыха для советских трудящихся, коим являлся парк «Свобода», было закрыто. Эта мера была вызвана установлением охранной зоны источников водоснабжения города Брест-Литовск. Вероятно, что после закрытия парка были проведены работы по бурению очередной артезианской скважины на данной территории. К 1940 году на территории парка уже находились три артезианские скважины, зачем нужна была ещё одна скважина? Может для обеспечения ещё большего объёма подачи воды городу? Может и так… Но оказалось, что помимо объёмов большое внимание было уделено и качеству самой воды. В документе от 17 апреля 1946 года под названием «Об источниках питьевого водоснабжения гор. Бреста при его восстановлении», написанном профессором Богомоловым, указано, что скважины, расположенные в парке «Свобода» используют воды, заключенные в чертветичных и третичных песках, меловых породах, подмеловых песках и трещиноватых известняках, встреченных пробуренной скважине № 4. Далее написано, что вода в первых двух горизонтах, а особенно в третичных и меловых породах, содержит большое количество сернокислых соединений, даёт неприятный запах (гнилые яйца) и железа. В процессе эксплуатации скважины из этого горизонта постепенно уменьшают свой дебит и выходят из строя. В связи с вышеизложенным обстоятельством в 1940 году было предпринято бурение разведочно-эксплуатационной артезианской скважины № 4, которая встретила хорошую воду в известняках (юрского возраста) в достаточном количестве и могла давать в час до 50 куб. м. воды. Подытоживая данную тему, профессор Богомолов пишет: «Эта вода по сравнению с водами вышележащих горизонтов является лучшей, на неё и нужно в дальнейшем ориентироваться при расширении водопровода. Скважину № 4 следует оборудовать и включить в сеть».

На фотографии изображён советский учёный — геолог, гидролог, гидрогеолог, эколог, государственный и общественный деятель, Академик наук Белорусской ССР Герасим Васильевич Богомолов (1905—1981). Один из основателей геологической службы СССР. Вëл широкие исследования по гидрогеологии, занимался проблемами водоснабжения рек и городов, осушения Полесья. Составил геологическую и тектоническую карты Белоруссии, дал прогноз водных ресурсов, участвовал в открытии месторождений калийных и каменных солей и нефти на еë территории и т.д. Скорее всего это и есть тот самый профессор Богомолов, который в своих суждениях обратил внимание на артезианские скважины в парке «Свобода», положительно оценив артскважину № 4… (фотография из интернета)

Вот тебе на!… Оказывается, вода из артезианской скважины № 4 была одной из лучших в сравнении с другими артезианскими скважинами, расположенными в то время в парке «Свобода» (возможно, и не только на территории парка). Судьба и впрямь распорядилась сохранить уникальное для нас то место, где не только была лучшая вода, но и павильон, который, по всей видимости, остался единственным сооружением такого типа на территории бывшего СССР.

Будавалі, будавалі... Ды вайна пачалася!

В 1940 году было произведено бурение разведочно-эксплуатационной артезианской скважины на территории парка «Свобода». Могу предположить, что именно в 1940 году эта скважина получила порядковый номер № 4. Почему? В пояснительной записке от 4 сентября 1946 года «Восстановления насосно-очистной станции водопроводов г.Бреста» написано: «… В 1940 году была выполнена разведочно-эксплуатационная скважина № 4 глубиной 300 м…». Казалось, вот тебе хорошая вода и доведи дело до конца, оборудуй артскважину. Но этого не случилось, что подтверждает пояснительная записка 40-х годов прошлого столетия под названием «К проекту восстановления (насосной) станции водоснабжения г. Бреста»: «… Четвёртая скважина построена в 1940 году неопробована, необорудована, отсутствует шахта…».





Как бы то ни было, может и к лучшему, что не успели оборудовать артезианскую скважину № 4… Пусть лучшую воду будут пить наши люди, чем делить её с фашистcкой гадиной (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Что помешало полностью оборудовать артезианскую скважину № 4 в 1940 году или в последующем 1941 году, сказать затрудняюсь… Одни вопросы… И пока новая власть «телилась» с работой по обустройству данной скважины, наступил для Советской страны и советских граждан трагический день 22 июня 1941 года… Ну что тут можно сказать: «Будавалі, будавалі... Ды вайна пачалася!».

Artesischer brunnen № 5 auf dem territorium des ehemaligen «Liberty» park

С приходом в наш город гитлеровцев в период Второй мировой войны было создано коллаборационистское Брестское городское управление. Вопрос о бурении и обустройстве артезианской скважины на территории бывшего парка «Свобода», который поднимался советским городским руководством ещё до войны, вероятно, был рассмотрен на повестке дня уже новым руководством города. Думаю, что вопрос заключался не только в качестве воды, но и в необходимом увеличении объёма подачи воды для обеспечения жизнедеятельности города. Работы по бурению скважины были произведены в 1943 году. Могу предположить, что в том же году данная скважина была оборудована и начала функционировать. Этой артезианской скважине был дан порядковый № 5.





Вдали за деревьями видно железобетонное ограждение Брестской ТЭЦ. Именно за ним находятся земли, принадлежавшие некогда парку. Там же находится место, где когда-то располагалась артезианская скважина № 5 (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

И ещё… Нашел интересную информацию об этой скважине в одном послевоенном документе 40-х годов прошлого столетия, вот что было написано: «… В период временной оккупации г.Бреста немцами была выполнена скважина № 5 на территории очистной канализационной станции…». Артезианская скважина № 5 находилась юго-восточнее от скважины № 4 примерно на расстоянии около 50 метров. Для меня остаётся загадкой, зачем было бурить новую скважину, когда существовала скважина № 4, пусть даже она была необустроенная? Доработай её, и вот тебе она готова! Вобщем, одни вопросы… До наших дней скважина № 5 не сохранилась. В 1993 году часть территории водозабора «Парк Свободы» № 1 отошла близлежащему производственному предприятию, а именно Брестской ТЭЦ. На этой территории и находилась скважина № 5. По некоторым данным, к тому моменту как таковой скважины уже не было, все было «убрано»…





Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону +375 33 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук

Продолжение следует...