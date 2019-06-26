Узнали, почему в реке Лесной запретили купаться и с чем это связано

Источник материала: Виртуальный Брест

Проезжая по дороге от Чернавчиц в направлении д.Вистычи пересекаешь по мосту речку Лесная - когда-то полноводную и полную жизни, а ныне совершенно заросшую и почти безлюдную. С недавних пор на информационных табличках с названием реки появились небольшие плакаты, запрещающие купание. Что происходит?





фото - мост у д. Вистычи

В Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии купание в Лесной почти не запрещали - 14 июня была информация , что не рекомендуется купаться ниже 300 метров вниз по течению от моста у д. Тюхиничи (выявлено несоответствие по микробиологическим показателям воды реки Лесная на протяжении 300 м по течению от моста, расположенного на автомобильной дороге Р-16 в районе д. Тюхиничи), но мы проверили, там никаких плакатов нет.





на фото - мост у д. Тюхиничи

Зато они есть у д. Вистычи. Мы пообщались с местными жителями, и кое что удалось узнать.





на фото - мост у д. Вистычи

Прежде всего - никакой "заразы" в реке нет, запрет наложен решением Брестского райисполкома. Нас заверили, что в СМИ и на сайте райисполкома эта информация имеется, но мы не нашли. Может быть, была довольно давно. Смысл запрета в том, что на реке нет оборудованных мест для купания, соответственно, обеспечить безопасность купающихся невозможно, и таким образом людей информируют о том, что они принимают водные процедуры на свой страх и риск.





Так или иначе, запрет особо никого не пугает - местные как ходили на реку, так и ходят. А недавно ребёнок прыгнул с моста, получил травму. И действительно, купаться тут надо с умом, хоть река и стала мелкой, но ошибок не будет прощать, как и прежде, в свои полноводные годы.





А кто-то вот так протестует - заламывает таблички, предупреждающие об опасности. Зря, смысл от этого не изменится.





На самом деле прекрасная и уникальная экосистема, начинающаяся в Беловежской пуще раскинулась на огромной территории. Впадает Лесная в Западный Буг. Мало кто знает, но исток Правой Лесной расположен к северу от города Хайнувка возле деревни Чижики на территории Польши. На расстоянии 0,8 км к востоку от деревни Угляны Каменецкого района сливается с рекой Левая Лесная и образует реку Лесная





Сейчас задача - не навредить существующей экосистеме, так как в прошлом были осушены некоторые болота в пуще, это привело к дефициту воды для Лесной, она стала мелкой, снизилась скорость течения, в результате берега сильно зарастали и заиливались. Впрочем, в случае разлива пойма становится своеобразным аккумулятором для воды.