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Международный фестиваль йоги проведут в Бресте

27.06.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международный фестиваль йоги проведут в легкоатлетическом манеже в Бресте 29-30 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Международный фестиваль йоги проведут в Бресте

Праздник йоги в городе организуют уже в четвертый раз, однако мероприятие подобного масштаба пройдет впервые. На нем с мастер-классами выступят профессиональные инструкторы из Бреста, Гомеля, Гродно, Минска, а также их российские, украинские и индийские коллеги. Ожидается, что специальным гостем станет преподаватель по йоге и индийской культуре посольства Индии в Беларуси Кирти Чордия.

Посетители смогут познакомиться с различными видами йоги. "Фестиваль рассчитан на людей разного возраста и уровня подготовки. Мы постарались составить программу так, чтобы брестчане узнали как можно больше о видах практик, возможностях своего тела и выбрали наиболее близкий стиль занятий", - отметили организаторы.

Профессионалы продемонстрируют упражнения йоги, техники дыхания и медитации, запланированы лекции о пользе гимнастики, правильном питании. Будет работать ярмарка ремесленников, гостям представится возможность узнать секреты вегетарианской кухни. Предусмотрена отдельная площадка для детей, в том числе для ребят подготовят развлечения образовательные центры города.

По вечерам посетителей ожидает музыкальная программа. Так, 29 июня состоится вечер живой музыки: будут звучать поющие тибетские чаши, флейта, колокольчики, диджериду. На 30 июня намечено выступление группы "Гауранга", которая исполнит авторские песни и мантры.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Международный фестиваль йоги проведут в легкоатлетическом манеже в Бресте 29-30 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме. Праздник йоги в городе...
 
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