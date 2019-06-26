Устроивший смертельное ДТП на скорости 200 км/ч житель Микашевичей осужден на 7 лет колонии

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Лунинецкого района сегодня огласил приговор водителю, который пьяным на скорости около 200 км/ч устроил смертельное ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.





Авария произошла днем 25 января на автодороге М10. Мужчина 1979 года рождения на автомобиле Peugeot 407 ехал в Лунинец. На 333-м км трассы он врезался в попутный легковой автомобиль. В результате ДТП пассажирка Peugeot получила смертельные травмы. Следствие установило, что водитель сел за руль пьяным, его внимание и быстрота реакции были снижены в том числе из-за употребления лекарства, в состав которого входит психотропное вещество. Автомобиль на этом участке двигался со скоростью не менее 199 км/ч.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 УК. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.