Брестчане создали экологическую правозащитную организацию

Источник материала: Виртуальный Брест

В главное управление юстиции Брестского облисполкома 26 июня поданы документы на регистрацию Брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест», сообщил БелаПАН председатель объединения правозащитник Роман Кисляк.





Учредительное собрание организации состоялось 26 мая. Учредителями объединения выступили 12 жителей Бреста и Брестского района.

По словам Кисляка, главная цель организации — широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси и ее международных договорах.

«По-моему, это будет первое в стране общественное объединение, где совмещено экологическое и правозащитное направления, — сказал Кисляк. — Организация «ЭкоБрест» выросла из длительного общественного протеста против строительства аккумуляторного завода под Брестом, где тема экологии неотъемлемо связана с отстаиванием не только экологических, но и гражданских прав. Жители региона не хотят, чтобы это предприятие там находилось и работало. Наше объединение поможет решить эту проблему».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 189 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте.

25 апреля этого года в Администрацию президента было передано новое коллективное обращение противников аккумуляторного завода.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух и городскую канализацию вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.

9 июня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с противниками завода предложил группе активистов встретиться с руководителем области Анатолием Лисом, чтобы обсудить ситуацию. Встреча прошла 12 июня. В ходе разговора активисты перечислили ряд выявленных ими нарушений при проектировании и строительстве аккумуляторного завода. Глава области пообещал, что эти факты будут проверены в течение недели, и если нарушения подтвердятся, то завод работать не будет.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение руководителя области Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».