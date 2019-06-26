Сколько белорус может заработать в Европе

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Myfin.by посмотрел, какими предложениями с работой в Европе для белорусов пестрят сайты вакансий.

Польша

Польша самая близкая и самая популярная страна поиска заработков в Европе для белорусов. Заработные платы в стране постоянно растут, опережая по темпам даже многие страны ЕС. Польские работодатели не скупятся на зарплату и для приезжих.