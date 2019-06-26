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Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

27.06.2019 02:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чего не хватило на дистанции и могла ли быть награда из более драгоценного метала? Об этом поговорим с нашим гостем. В студии «СТВ-Спорт» Олег Юреня – бронзовый призер Европейских игр.

Ярослав Писаренко, СТВ:
Олег, привет.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Олег Юреня, бронзовый призер II Европейских игр:
Добрый вечер.

«Я планировал на секунду-две быстрее сделать финиш»

Ярослав Писаренко:
Расскажи, как все прошло, и мог ли побороться за серебро?

Олег Юреня:
Сегодня для меня дистанция сложилась на самом деле неплохо. Со старта я пошел свой раскладкой, никуда не гоняясь. Я выбрал свой ритм, свой темп. Со стороны мне кричали тренеры, и я немного не хотел начинать «отпускать» спортсменов и начал больше работать уже после 200 метров после старта. Хотя я обычно начинаю где-то от метров 600 на финиш. Из-за того, что я чуть-чуть раньше начал, мне немного сложнее дался финиш. Я планировал на секунду-две быстрее сделать финиш, финишный спурт на последние 250 метров.

Но, тем не менее, вода была не самая лучшая, и бронзовой награде, в принципе, я рад. За три недели до старта у меня была легкая простуда, что сказалось: я полторы недели не мог давать себе серьезные нагрузки, когда стоило еще нагрузить себя.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«Если было бы идеальное состояние, я бы смог побороться за золотую медаль»

Ярослав Писаренко:
Насколько эта болезнь вообще повлияла? Мог ли за золото побороться, если бы не эта случайность?

Олег Юреня:
На самом деле всегда кому-то чего-то не хватает. Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил. Надо больше следить за собой, чтобы не было простуд.

Ярослав Писаренко:
Вообще были ли опасения, что можешь и не выступить на Европейских играх из-за болезни?

Олег Юреня:
Это была не совсем болезнь, это все-таки была простуда. Она сказалась, конечно, на форме. Я думаю, что если было бы идеальное состояние, такое, как было три недели назад, я бы смог побороться за золотую медаль.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Ярослав Писаренко:
Сейчас как себя чувствуешь?

Олег Юреня:
Снова начинаю набирать форму. Надеюсь, уже ничего не помешает в новых стартах.

Ярослав Писаренко:
В финал ты попал через полуфинал. Это как-то сказалось?

Олег Юреня:
Сказалось, потому что формат соревнований на самом деле очень скоротечен. Не смотря на то, что Европейские игры приравниваются к Олимпийским играм, все-таки программа не настолько широкая, и соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят в три дня. То есть 25 июня у меня было два заезда (полуфинал всегда приравнивается по скорости к финалу), и уже 26 июня в десять утра надо было показать снова максимальный результат. Конечно, это физически тяжело сделать – показать максимальный результат, проснувшись в шесть утра, добираясь на гребной канал в Заславль.

Но, тем не менее, все в равных условиях. Да, конечно, кто отобрался напрямую в финал – им было немножко полегче. Но все же.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«Сегодняшние девочки – фаворитки в мировой гребле»

Ярослав Писаренко:
Худенко и Литвинчук отлично провели свою гонку. Как ты можешь их выступление прокомментировать со стороны?

Олег Юреня:
Наши девчонки просто молодцы. Их руководитель просто феноменальный тренер, и уже много лет, как он взялся за женский вид гребли. Он поднял ее с колен, и уже с 2011 года наши девочки фавориты в мире, с ними все считаются. Если до 2011-го у нас были не случайные медали, но это была больше редкость, чем постоянно. А сегодняшние девочки – фаворитки в мировой гребле.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Владимирович Шантарович ничего не забывает, у него есть свои конспекты, и он на самом деле придерживается своих планов

Ярослав Писаренко:
Владимир Владимирович Шантарович тоже для белорусской гребли, наверное, уже культовый человек. В чем его феномен как тренера?

Олег Юреня:
Владимир Владимирович очень заслуженный человек, феноменальный человек. Он воспитал, вырастил таких спортсменов как Петрушенко, Махнев. Они задали весь темп белорусской гребли и задавали мировой гребле темп, потому что они обладатели многих мировых рекордов на дистанции 500 метров, 200 метров. Они были явными фаворитами много-много лет под руководством Владимира Владимировича Шантаровича.

В чем его феномен? В 80-х он начал работать с еще командой Советского Союза. Он всегда все конспектирует. Он ничего не забывает, у него есть свои конспекты, и он на самом деле придерживается своих планов. У него очень большая база: он видел, как спортсмены растут. И, основываясь на своем уже опыте, которого уже очень много, продолжает работать со спортсменами и выдавать хорошие результаты.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Ярослав Писаренко:
То есть, как сказал классик, у него есть тактика, и он ее придерживается?

Олег Юреня:
Все верно.

О дисквалификации перед Рио: «Дочка была моей самой большой мотивацией и отрадой в этой ситуации»

Ярослав Писаренко:

Об отстранении. Конечно, тема не новая, но когда пришел в норму после тех моментов?

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Олег Юреня:
Нас отстранили, наверное, за 10 дней до Олимпийских игр в Рио. На самом деле уже почти паковали сумки, потому что в понедельник мы должны были улетать, а в пятницу вечером нам сказали, что нас отстранили. В субботу все пришли еще в недопонимании: это правда или неправда?

На самом деле в команде царило полное недопонимание. Но… в шутку, но мы готовились к этому. Больше в шутку, потому что про это говорили еще с начала лета. Но никто не верил, потому что не было никаких оснований. На допинге никого не ловили, все чистые, все знают, что ответственный год. Как минимум полкоманды стоит в пуле, то есть никто не балуется допингом – я не знаю таких людей. А тут за допинг нас дисквалифицировали.

На самом деле это был большой удар по мотивации. Было непонятно, что дальше будет: зарплаты оставят, не оставят? Может, вообще уходить, что-то искать и работать куда-то идти? Слава богу – нас, конечно, немножко поддержали – хоть зарплаты немножко убрали, но, тем не менее, их оставили.

А у меня в это время должна уже была родиться дочка, где-то во время Олимпийских игр. Но жена подумала, что надо немножко поносить еще доченьку: через две недели после назначенного срока она родилась. На самом деле дочка была моей самой большой мотивацией и отрадой в этой ситуации. Я полностью уже ждал дочку, и никаких эмоций про эту Олимпиаду – я сгладил все на дочку.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«500 метров – здесь нужно более мягко обойтись с этими спортсменами, про которых знаю, что «опасны»

Ярослав Писаренко:
Завтра у гребцов big day, очень много медалей, розыгрышей. Сколько медалей «словят» завтра гребцы, можешь предположить?

Олег Юреня:
На самом деле очень сложно предположить. Как минимум четыре должны. Я думаю, что четыре точно будет.

Ярослав Писаренко:
У тебя 5000 метров. Как тебе эта дистанция?

Олег Юреня:
Это очень сложная дистанция, на которой на самом деле не всегда все зависит от самого спортсмена. У меня уже был горький опыт с норвежцем: он научился красиво подставляться, и вышло, что я виноват. Поэтому, скажем, здесь нужно более мягко обойтись с этими спортсменами, про которых знаю, что «опасны». Я думаю, что все должно сложиться хорошо.

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Чтобы представить наш вид спорта в лучшем свете, готовились к Европейским играм не меньше, чем к чемпионату мира

Ярослав Писаренко:
Летом, помимо Европейских игр, у гребцов еще и чемпионат мира. Как распределял силы, к чему больше готовился, к чему меньше?

Олег Юреня:
Основная подготовка ведется к чемпионату мира, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Но, конечно же, не меньше мы готовились к Европейским играм. Не то чтобы с самой зимы готовились, но все равно делали свою подготовку таким образом, чтобы быть в относительно пиковой форме на Европейских играх. Чтобы представить наш вид спорта в лучшем свете.

Я думаю, что все спортсмены, не смотря на то, разыгрываются в этом виде спорта лицензии или не разыгрываются, хотели порадовать своих зрителей, болельщиков и всю нашу страну. Показать, что спорт действительно стоит внимания, чтобы нас поддерживали и ни в коем случае не писали плохие комментарии (смеется – прим. ред.).

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«Я сказал это к тому, что у нас нет никаких поблажек. И это на самом деле правильно»

Ярослав Писаренко:
Часто, кстати, сталкиваешься с плохими комментариями?

Олег Юреня:
С плохими комментариями на самом я деле не сильно сталкиваюсь. Но сегодня я столкнулся с другим опытом, когда я не до конца изложил свои мысли, и они трактовались не совсем правильно.

Ярослав Писаренко:
Ты имеешь в виду в микст-зоне?

Олег Юреня:
Да. После дистанции 1000 метров меня пригласили в микст-зону, где я сказал, что «все для гостей». Я имел ввиду то, что для белорусов не было никаких поблажек. Потому что многие спортсмены подходят: «А вы что, не живете в Заславле, на гребном канале?» Многие страны, когда проводят соревнования, делают так, что спортсмены живут в лучшей зоне.

Ярослав Писаренко:
Рядом с объектом?

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

Олег Юреня:
Да, рядом с объектом, чтобы ты проснулся и пошел на старт спокойно. Они были удивлены тому, что мы не живем там.

И я сказал это к тому, что у нас нет никаких поблажек. И это на самом деле правильно, потому что никакой нет розни, ненависти к нам за то, что мы в лучших условиях, а они – не в лучших. Все в равных условиях, и это супер.

Я это не договорил (уже уходил на самом деле и просто обмолвился) и сказал: «Просто это не пишите». Не хотелось дальше излагать, хотелось пойти, мне надо было на допинг-контроль.

Сегодня, когда я увидел статьи на некоторых интернет-порталах, немного моя радость от моей бронзовой медали сошла на ноль, потому что это были неправильно трактованные слова. Сегодня в студии мне немного даже страшно говорить, потому что боюсь, что кто-то возьмет контекст, а не полную фразу (смеется – прим. ред.).

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«Если я подойду (а я подойду) к Олимпийским играм, все должно сложиться в золотом цвете»

Ярослав Писаренко:
Бывает и такое, к сожалению. В конце: чего от тебя ждать в Токио на Олимпиаде? На что ты настраиваешься?

Олег Юреня:
Я настраиваюсь на хорошую борьбу, потому что все спортсмены идут к этой медали все четыре года. Хочу сказать, что если я подойду (а я подойду) к Олимпийским играм, все должно сложиться в золотом цвете.

Люди в материале: Олег Юреня, Ярослав Писаренко
 
 
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Новости Беларуси. Чего не хватило на дистанции и могла ли быть награда из более драгоценного метала? Об этом поговорим с нашим гостем. В студии «СТВ-Спорт» Олег...
 
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