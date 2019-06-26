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Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чего не хватило на дистанции и могла ли быть награда из более драгоценного метала? Об этом поговорим с нашим гостем. В студии «СТВ-Спорт» Олег Юреня – бронзовый призер
Ярослав Писаренко, СТВ:
Олег Юреня, бронзовый призер II Европейских игр:
«Я планировал на секунду-две быстрее сделать финиш»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Но, тем не менее, вода была не самая лучшая, и бронзовой награде, в принципе, я рад. За три недели до старта у меня была легкая простуда, что сказалось: я полторы недели не мог давать себе серьезные нагрузки, когда стоило еще нагрузить себя.
«Если было бы идеальное состояние, я бы смог побороться за золотую медаль»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Но, тем не менее, все в равных условиях. Да, конечно, кто отобрался напрямую в финал – им было немножко полегче. Но все же.
«Сегодняшние девочки – фаворитки в мировой гребле»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Владимирович Шантарович ничего не забывает, у него есть свои конспекты, и он на самом деле придерживается своих планов
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
В чем его феномен? В 80-х он начал работать с еще командой Советского Союза. Он всегда все конспектирует. Он ничего не забывает, у него есть свои конспекты, и он на самом деле придерживается своих планов. У него очень большая база: он видел, как спортсмены растут. И, основываясь на своем уже опыте, которого уже очень много, продолжает работать со спортсменами и выдавать хорошие результаты.
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
О дисквалификации перед Рио: «Дочка была моей самой большой мотивацией и отрадой в этой ситуации»
Ярослав Писаренко:
Об отстранении. Конечно, тема не новая, но когда пришел в норму после тех моментов?
Олег Юреня:
На самом деле в команде царило полное недопонимание. Но… в шутку, но мы готовились к этому. Больше в шутку, потому что про это говорили еще с начала лета. Но никто не верил, потому что не было никаких оснований. На допинге никого не ловили, все чистые, все знают, что ответственный год. Как минимум полкоманды стоит в пуле, то есть никто не балуется допингом – я не знаю таких людей. А тут за допинг нас дисквалифицировали.
На самом деле это был большой удар по мотивации. Было непонятно, что дальше будет: зарплаты оставят, не оставят? Может, вообще уходить, что-то искать и работать куда-то идти? Слава богу – нас, конечно, немножко поддержали – хоть зарплаты немножко убрали, но, тем не менее, их оставили.
А у меня в это время должна уже была родиться дочка, где-то во время Олимпийских игр. Но жена подумала, что надо немножко поносить еще доченьку: через две недели после назначенного срока она родилась. На самом деле дочка была моей самой большой мотивацией и отрадой в этой ситуации. Я полностью уже ждал дочку, и никаких эмоций про эту Олимпиаду – я сгладил все на дочку.
«500 метров – здесь нужно более мягко обойтись с этими спортсменами, про которых знаю, что «опасны»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Чтобы представить наш вид спорта в лучшем свете, готовились к Европейским играм не меньше, чем к чемпионату мира
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Я думаю, что все спортсмены, не смотря на то, разыгрываются в этом виде спорта лицензии или не разыгрываются, хотели порадовать своих зрителей, болельщиков и всю нашу страну. Показать, что спорт действительно стоит внимания, чтобы нас поддерживали и ни в коем случае не писали плохие комментарии (смеется – прим. ред.).
«Я сказал это к тому, что у нас нет никаких поблажек. И это на самом деле правильно»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
И я сказал это к тому, что у нас нет никаких поблажек. И это на самом деле правильно, потому что никакой нет розни, ненависти к нам за то, что мы в лучших условиях, а они – не в лучших. Все в равных условиях, и это супер.
Я это не договорил (уже уходил на самом деле и просто обмолвился) и сказал: «Просто это не пишите». Не хотелось дальше излагать, хотелось пойти, мне надо было на допинг-контроль.
Сегодня, когда я увидел статьи на некоторых интернет-порталах, немного моя радость от моей бронзовой медали сошла на ноль, потому что это были неправильно трактованные слова. Сегодня в студии мне немного даже страшно говорить, потому что боюсь, что кто-то возьмет контекст, а не полную фразу (смеется – прим. ред.).
«Если я подойду (а я подойду) к Олимпийским играм, все должно сложиться в золотом цвете»
Ярослав Писаренко:
Олег Юреня:
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Новости Беларуси. Чего не хватило на дистанции и могла ли быть награда из более драгоценного метала? Об этом поговорим с нашим гостем. В студии «СТВ-Спорт» Олег...
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