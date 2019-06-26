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«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

27.06.2019 01:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они здорово начали, но чуть не дотерпели. Белорусские лучницы 26 июня завершили свой турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После серебра в команде в классическом луке мы небезосновательно надеялись на награду в личных состязаниях. Но не сложилось. И Карина Деминская, и ее тезка Карина Козловская выбыли в четвертьфиналах. И сегодня одна из Карин у нас в госитях.

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

«Есть маленькие мелочи, на которые я обращаю внимание и во время стрельбы, и перед стрельбой»

Ярослав Писаренко, СТВ:
Смотри, Василий Кириенко был у нас в сюжете – на следующий день взял медаль. Ты тоже приходила к нам в гости в «СТВ-Спорт», и тоже вот эта самая медаль у тебя оказалась. Как думаешь, если бы вчера мы тебя пригласили, все бы сложилось сегодня получше?

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

Карина Козловская, серебряный призер II Европейских игр:
Может быть, это была бы как счастливая традиция или на удачу действие. Как некоторые люди делают – присядут на дорожку или что-нибудь в таком духе. Прийти на эфир в СТВ.

Ярослав Писаренко:
Отличная, кстати, традиция. Вообще расскажи, ты суеверная спортсменка? Есть у тебя какие-то традиции?

Карина Козловская:
Достаточно да. Есть мелочи, на которые я обращаю внимание и во время стрельбы, и перед стрельбой, которые дают мне спокойствие.

«Мы жмем руки после финала, после дуэлей. Это как знак дружбы, знак того, что никто не в обиде»

Ярослав Писаренко:
А о каких мелочах можно рассказать?

Карина Козловская:
Допустим, я собираю значки, собираю разные брелоки. Есть у меня один маленький талисман – это плюшевый Пикачу. Он у меня висит на колчане. Иногда на фотографиях или на трансляциях можно увидеть, что он со мной. Когда он со мной, это моя удача. Когда забываю его, чаще всего вижу, что я без него проигрываю. Поэтому стараюсь его не забывать.

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

Ярослав Писаренко:
У лучников есть какие-то общепринятые суеверия? То есть лук где-то не оставлять, еще что-то.

Карина Козловская:
Мы жмем руки после финалов, после дуэлей. Это как знак дружбы, знак того, что никто не в обиде, что борьба была честной, что мы не держим обид друг на друга. Это без зла, это чисто спорт.

«Удача была скорее на стороне итальянки, чем на моей»

Ярослав Писаренко:
По сегодняшней стрельбе. Расскажи, что не получилось?

Карина Козловская:
Сегодня был достаточно сложный ветер. Хочу сказать, что удача была скорее на стороне итальянки, чем на моей. Потому что когда я стреляла, стоило мне только растянуть лук, как начинался ветер. Мы с тренером просто стоим: и что нам делать? Мы вносим стрелу, и куда вносим, туда и попадает. Следующую пробоину мы стреляем по центру, чтобы уже точно попало 10, а в итоге ветер начинает в другую сторону. Мы просто смотрим, и что делать? В то время как она растягивала лук, у нее был практически штиль, поэтому тут шла именно удача.

Ярослав Писаренко:
Твоя соперница – итальянка Боари. Что о ней можешь рассказать?

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

Карина Козловская:
Она достаточна сильная. Я знаю, что она взяла медаль на Кубке мира (не помню где). И она достаточно долго стреляет. На каких-то соревнованиях, в основном на кубках мира, на чемпионатах у нее были медали, были места. Поэтому она достаточно сильная соперница.

«Кумиров нет. Я в основном смотрю только на свой результат»

Ярослав Писаренко:
Для лучников Европейские игры закончились. Есть ощущение, понимание того, что свою работу ты сделала и чувствуешь себя спокойно?

Карина Козловская:
Я бы сказала, что я ее перевыполнила, потому что мы считали, что мы не в самой лучшей форме как наша команда. Когда мы прибыли сюда, мы прибыли сразу после чемпионата мира, и это достаточно сложно, потому что уставшие, без отдыха, после долгого перелета. Нам гворят: «Вы сразу выходите на тренировку и вам дальше стрелять». Поэтому было достаточно сложно. Но мы справились.

Ярослав Писаренко:
Есть у тебя в твоем виде спорта какие-то кумиры?

Карина Козловская:
Кумиров нет. Я в основном смотрю только на свой результат, на свои цели и мечты, поэтому я равняюсь только на себя, которая была до этого.

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

«Нам хорошо вместе, мы сильная команда»

Ярослав Писаренко:
В команде ты самая молодая. Расскажи, как-то это проявляется, дает о себе знать?

Карина Козловская:
Это дает о себе знать только в мелких разговорах, в каких-то ситуациях, в диалогах в основном. У нас есть Аня Марусова и Карина Деминская. У нас разница в возрасте достаточно большая. С Кариной мы более молодые, и нам гораздо проще найти общий язык, с Аней достаточно сложно. Но в последнее время мы подружились, мы все очень дружные. Нам хорошо вместе, мы сильная команда.

«Первое время на меня смотрели как на маленькую девочку»

Ярослав Писаренко:
А в команде как коллеги встречали?

Карина Козловская:
Первое время на меня смотрели как на маленькую девочку, старались поддерживать, помогали. В трудные минуты они понимали, что где-то не хватает опыта. Где-то за счет молодости, за счет эмоций мне бывало тяжело справиться, и те, кто постарше, помогали мне с этим, поддерживали.

«На самом деле дома стрелять тяжело. Ответственность достаточно сильная»

Ярослав Писаренко:
Домашние Европейские игры: что ты можешь сказать об атмосфере, при которой приходилось выступать?

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

Карина Козловская:
Это было достаточно сложно. У нас вид спорта очень завязан на эмоциях и на том, как мы можем совладать с ними, как мы можем собраться с собой. Иногда трибуны – люди, которые болели – могли действительно мешать. Были такие моменты, что это сбивало. Но в основном люди, которые болели, кричали наши имена или название нашей страны – было очень приятно. Они действительно нам помогали этим. На самом деле дома стрелять тяжело. Ответственность достаточно сильная.

Ярослав Писаренко:
Для тебя это такой первый домашний серьезный турнир, или было что-то еще?

Карина Козловская:
Нет, до этого в Беларуси, даже в стрельбе из лука, у нас никогда не было важных международных стартов на территории республики. Были только Балтийские игры в Бресте, но я там не участвовала, поэтому мне не с чем сравнивать.

Ярослав Писаренко:
Есть ли мысли о том, что эта самая медаль могла быть золотой? Может быть сейчас, прокручивая ту стрельбу, думаешь, если бы по-другому все пошло?

Карина Козловская:
Возможно. Но это было, и я уже это не исправлю. Все что нам остается – думать о наших ошибках, исправлять их и идти дальше.

Люди в материале: Ярослав Писаренко, Карина Козловская
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Они здорово начали, но чуть не дотерпели. Белорусские лучницы 26 июня завершили свой турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После серебра в...
 
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