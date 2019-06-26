Евроштакет плюс габион: сколько стоит самому построить комбинированный забор из металла и камней

Источник материала: Tut.by

Габионные заборы вызывают неподдельный интерес: они выглядят монументально, оригинально и солидно. А еще они практичны и долговечны. Единственный минус — это цена: заказать такой забор «под ключ» стоит недешево. Но есть и хорошие новости: габион можно собрать самому из специальных панелей. Но дешевле всего получается забор из простой металлической оцинкованной сетки и самых обыкновенных камней.



Фото: www.forumhouse.ru

Сегодня мы расскажем об опыте строительства комбинированного забора, которым поделился форумчанин под ником Selshio на ресурсе forumhouse.ru , а также посчитаем его цену для белорусских реалий.

Столбы и ростверк между ними (цокольная часть ограждения) он сделал габионными. Пролеты между столбами — металлический евроштакетник, установленный в шахматном порядке с двух сторон.

Размеры столбов — 400×400 мм, высота — 2 метра. Ширина ростверка — 150 мм, высота — 500 мм.

В качестве опоры для столбов, а заодно и основания для крепления лаг, использовалась оцинкованная труба диаметром 76 мм со стенкой 3 мм по три с половиной метра в длину. Под трубы пробурили мотобуром лунки 150 диаметра на метровую глубину. Опоры опустили в лунку и забили кувалдой примерно на полметра в грунт. Трубу обсыпали щебнем с трамбовкой. Бетонировать их форумчанин не стал, так как посчитал, что если пучение и будет, то труба будет скользить по щебню. Лаги между столбами — профильная труба 40×20×1,5 мм.





Для создания габионных каркасов столбов и ростверка использовалась оцинкованная сетка с ячейкой 50×50×4 мм в картах по полметра шириной и два метра длиной. Для сборки одного столба требуется четыре такие карты. Чтобы их соединить, усики карт загибают и цепляют за прут соседней карты. В местах соединения их дополнительно фиксируют металлическими скобами. При засыпке камней стенки короба стягиваются через каждые 20 см вязальной проволокой 2 мм.



Фото: www.forumhouse.ru





Карты ростверка к столбам крепятся скобами: на фото ниже виден принцип. Получается жестко и прочно. Кстати, под перемычку грунт лучше выровнять.





Так как расстояние между столбами 2,7 метра, умельцу пришлось удлинять карты: к целой двухметровой добавляется метровый кусок внахлест. Места соединения скрепляются скобами.

















В качестве заполнителя владелец участка выбрал самый бюджетный вариант — речной гравий (фракция 40−70 мм), который получается при мытье песка. На весь забор (165 метров) понадобилось около 30 м³.

Скорость заполнения габиона «в одни руки» не очень высокая — 4 столба и 4 ростверка за один день.



Фото: www.forumhouse.ru

После засыпки всех столбов хозяин прикрутил штакетник к лагам.

Сколько это стоит?

Можно посчитать, во сколько обойдутся материалы на один пролет такого забора. Если заказывать столбы такого же диаметра, какие установил форумчанин, то стоимость двух штук по 3,5 метра будет равняться 84 рублям. Лаги между ними обойдутся в 18 рублей.

Стоимость европланки для зашивки пролета в шахматном порядке с двух сторон обойдется примерно в 100 рублей (при высоте штакета 1,4 метра). Дополнительно придется потратиться на кровельные саморезы.

Расход оцинкованной сетки с ячейкой 50×50×4 мм на один пролет — 11 карт по полметра шириной и два метра длиной. При стоимости 10 рублей за квадрат эта позиция к цене забора добавит еще 110 рублей.

Теперь суммируем, и получается, что на материалы для одного пролета обойдутся в 312 рублей.

Можно купить и готовые наборы для самостоятельной сборки габионного забора. Вот какие расчеты для нас сделали в компании, специализирующейся на таких ограждениях.



Фото: pp-bukovina-investmentbud.prom.ua

Столбы предложили оцинкованные прямоугольного сечения 60×40 мм, длиной 3 метра по 39 рублей за штуку. Есть у них и готовые каркасы для столбов высотой 2 метра по 63 рубля штука. Для ростверка нам предложили готовое решение — корзину из оцинкованной сетки размером 200×500×2500 мм за 87 рублей. Итоговая стоимость «набора» для одного заборного пролета — 291 рубль. Прибавляем к этой сумме стоимость лаг и евроштакета и получаем 409 рублей.

И в первом, и во втором случае стоимость наполнителя нужно считать дополнительно. Например, обыкновенные камни из карьера обойдутся примерно в 200 рублей за 10 тонн. Крупный гранит будет стоить как минимум в два раза дороже.