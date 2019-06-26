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«Закроет солнечный свет». Жильцы сталинки в центре Минска ополчились против стройки многоэтажки

27.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В престижном районе Минска — квартале у стелы в границах улиц Грибоедова — Гастелло — Тарханова — еще в апреле началось строительство дома на 186 квартир. Объект, возведением которого занимается компания «СИ-Трейдинг», засветился лишь в инстаграме под названием Gastello Minsk Residence. Там говорится, что дом обещает быть «современным, принципиально нового качества, воплощающим идею комфортной жизни в центре Минска». Под его строительство застройщик уже отселил и снес старые двухэтажки, огородил площадку и выкорчевал с десяток старых деревьев. Все это, за исключением деревьев, могло и не зацепить местных, если бы не одно «но»: люди пришли к выводу, что строящийся 12-этажный объект создаст серьезные проблемы жильцам домов на Гастелло, 6, и Тарханова, 7. «Мы написали во все инстанции, отправили два коллективных обращения в надежде на поддержку госорганизаций, но справедливости не добились. Между тем экспертиза, которую мы сделали за свой счет, показала: нормы инсоляции в наших квартирах при такой этажности будут нарушены», — говорят жители.


Стройплощадка уже огорожена, за ней — дом на Гастелло, 6.

Местные жители: Хотим, чтобы было по-человечески

Участок в границах улиц Грибоедова — Гастелло — Тарханова был продан с аукциона в 2017 году. Купила его компания ООО «Си-Трейдинг», известная как минимум возведением жилья в деревне Копище. Строительство последнего объекта, напомним, обернулось конфликтом, в решение которого пришлось вмешаться президенту.


Участок и строящийся дом обозначены условно. Изображение: yandex.by

О том, что «Си-Трейдинг» еще в апреле начал строить жилой дом в престижном районе Минска, мало кто знал. Зато жители близлежащих домов уже успели оценить, каким будет это новое соседство, и остались не рады.

— Квартал собирались уплотнять еще в 2012 году, — говорит местная жительница Инесса. — Мы тогда были спокойны, потому что районные власти провели общественное обсуждение полной реконструкции квартала, которую предложила компания «СарматТарханИнвест». Реконструкция включала в себя надстройку мансардных этажей, а также снос трех домов в нашем дворе под строительство дома не выше семи этажей. Мы видели, что объект хорошо впишется в уже существующую архитектуру. Нам важно было и то, что между ним и нашими домами сохранится общий двор, не нарушая нормы инсоляции и аэрации. Проект, к сожалению, не был реализован, а в 2017 году стало известно, что участок продан другому застройщику — компании «Си-Трейдинг». Стройка началась для нас неожиданно, без общественного обсуждения. Мы думали, что будет реализован проект с малоэтажным домом, представленный еще в 2012 году, пока не увидели аккаунт нового застройщика в инстаграме. Там был представлен новый проект: 12-этажный дом на 186 квартир. Менялось и его расположение: теперь он был совсем рядом с нашими домами на Гастелло, 6, и Тарханова, 7.


Стоит отметить, что эти дома — послевоенная застройка 50-х — 60-х годов. В 2004 году лишь один объект из этого квартала — двухэтажная сталинка на улице Гастелло, 6 — попал под реконструкцию: ему надстроили два этажа с мансардой. А вот дальше дело не пошло. Поэтому когда в 2017 году стало известно, что кварталом снова займутся, местные отнеслись к этому спокойно. Правда, до того момента, пока не узнали об изменениях, о которых говорилось выше.


В 2004 году эту сталинку надстроили двумя этажами и мансардой (вид со стороны улицы Тарханова)

— Если этот проект будет реализован, то условия проживания в близлежащих домах существенно ухудшатся, — рассказали люди, собравшиеся специально для встречи с REALTY.TUT.BY. — Новостройка, которая будет 40 метров в высоту, перекроет доступ солнечного света во все квартиры, имеющие северную сторону, что нарушит нормы по инсоляции, особенно в зимнее время.


Изображение предоставлено читателями

И это не предположение: жильцы двух домов (Гастелло, 6, и Тарханова, 7) собрали деньги и заказали в ООО «Судебно-экспертная коллегия» экспертизу по инсоляции первых этажей дома № 6 по улице Гастелло. Заключение экспертов подтвердило их предположения (копия заключения есть в редакции. — Прим.TUT.BY).


Топографический план застройки из отчета экспертов. На нем обозначены будущая новостройка (слева) и дом на Гастелло, 6 (справа). Изображение предоставлено читателями

В нем говорится, что «возведение многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по улице Гастелло приведет к нарушениям требований по инсоляции жилых помещений в жилом доме, расположенном по улице Гастелло, 6 (продолжительность инсоляции в квартире № 16 составит 49 минут вместо минимальных двух часов, в квартире № 2 будет круглогодичное затемнение)». В других квартирах первого этажа, говорится в отчете, нарушений по инсоляции не выявлено.


Изображение предоставлено читателями

— Это экспертиза только одного этажа в нашем доме. Рядом — еще три дома: на Тарханова, 9а и 7, а также на проспекте Победителей, 51/1. Там тоже есть нарушения по инсоляции, особенно первых этажей, — уверены местные жители. Они также отмечают, что кроме проблемы с инсоляцией есть и другие.


Например, никто не учел, что за счет будущей новостройки значительно увеличится плотность населения квартала, говорят они. В то время как новых объектов социальной инфраструктуры тут пока не предвидится.

Молодая мама Юлия, держа на руках дочку, говорит, что на весь микрорайон у них лишь один сад, в который водят детей из близлежащих новостроек.

— К этому садику относимся по прописке, но шансов туда попасть никаких нет. Он уже переполнен.


Также местные отмечают, что застройщик лишил их хорошей детской площадки, «прихватив» часть придомовой территории и вырубив с десяток больших деревьев. Кроме этого, вместо сорока парковочных мест жильцам оставят только восемь. Люди опасаются, что если застройщик не включит стоимость парковочного места в цену квадратного метра квартиры, то никто его покупать не будет. А значит, близлежащие дворы будут переполнены автомобилями.


— Понимаем, — говорит местный житель Николай, — что стройку не остановим. Да мы не против стройки в целом. Но мы бы хотели, чтобы застройщик развернул дом, снизил этажность и сделал бы общий двор, как это было в первом проекте старого застройщика. И тогда это было бы по-человечески. Иначе мы продолжим бороться.


Изображение: yandex.by

 

Что говорят местные власти и застройщик?

О проблемах, которые может создать новостройка, местные жители сообщали в районную администрацию и прокуратуру, а также комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Ответы, говорят они, получали в основном однотипные, смысл которых сводился к тому, что все законно и ничего не нарушено.


В конце мая комитет архитектуры и градостроительства на обращение жильцов квартала ответил, что архитектурный проект строящегося объекта в январе 2019 года получил положительное заключение Госстройэкспертизы. «Согласно заключению экспертизы, проектными решениями обеспечена продолжительность непрерывной инсоляции квартир жилого дома [по адресу Гастелло, 6] не менее двух часов».

Директор компании «Си-Трейдинг» Николай Вашкевич был краток:

— У жильцов своя экспертиза, у нас — своя, которая показала, что нормы по инсоляции нарушены не будут. Объект будет строиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Жильцы близлежащих домов обеспокоены тем, что будущая новостройка нарушит нормы по инсоляции их квартир. И это подтверждают эксперты.
 
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