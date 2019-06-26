Пьяный и на скорости под 200 км/ч. В Лунинце водитель получил 7 лет за смертельное ДТП на М10

Источник материала: Tut.by

26 июня в Лунинце вынесли приговор жителю Микашевичей за аварию на трассе М10 , в которой погибла 63-летняя женщина, сообщает областной суд.



Фото: СК

Авария произошла днем 25 января. 39-летний бесправник на Peugeot 407 ехал по трассе М10 в направлении Кобрина. На 333-м километре при подъеме на мост он не выбрал безопасную скорость движения — летел под 200 км/ч — и врезался в попутный Peugeot 607.

В аварии погибла 63-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье Peugeot 407.

Следователи установили, что накануне ДТП мужчина употреблял спиртные напитки. После этого вместе с 63-летней женщиной он на автомобиле знакомого поехал в райцентр и попал в аварию. В момент происшествия в крови обвиняемого было более 2,4 промилле, также он был под влиянием психотропного вещества, снижающего внимание и быстроту реакции и содержащегося в лекарстве.

Суд признал водителя Peugeot виновным в гибели человека, ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и на 5 лет лишили права садиться за руль.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.