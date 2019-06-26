Блогер стреляет в слоу-мо из редкого оружия. А мы о нем рассказываем

Источник материала: Tut.by

Американский видеоблогер и любитель оружия Ян Макколум выложил на своем канале видео, где в слоу-мо стреляет из разных позабытых видов оружия. И виды эти подчас столь редки и интересны, что 42.TUT.BY не удержался и решил вспомнить их историю.

Манлихер 1905



Скриншот из видео

Сегодня австрийские пистолеты Манлихера уже забыты, но в свое время они считались довольно прогрессивными и качественными.

Модель 1905 стала развитием Steyr-Mannlicher 1900. Пистолет имеет достаточно сложную конструкцию с неподвижным стволом и продольно-скользящим полусвободным затвором, с ударно-спусковым механизмом одинарного действия. Как и большинство австрийских пистолетов того времени, Манлихер 1905 не использует отъемных магазинов и снаряжается обоймами, подобно знаменитому немецкому маузеру С96.

Из-за конструкции, материалов и высокого качества изготовления Steyr-Mannlicher 1905 оказался чересчур дорогим для массового производства и был выпущен в очень скромных масштабах, чуть более 10 000 штук. Сегодня это большая редкость.

Nambu Type 99



Скриншот из видео

Этот пулемет прошел с армией императорской Японии всю Вторую мировую. В один момент японцы поняли, что их основной винтовочный патрон калибром 6,5 мм уступает конкурентам, и решились на создание более мощного 7,7×58 мм патрона. И уже под него создали целое семейство оружия, одним из видов которого и стал Type 99.

Верные самурайскому духу, инженеры Страны восходящего солнца установили на ручном пулемете штык. Конечно, его полезность в качестве холодного оружия равнялась нулю, но добавила Type 99 брутальности и экзотичности. В целом оружие получилось точным, надежным, вполне удачным и может, пожалуй, конкурировать с лучшими образцами «ручников» своего времени. Во всем, кроме масштабов производства. За всю войну Type 99 наделали не более 100 тысяч штук, что непозволительно мало. Один из вариантов пулемета мог комплектоваться оптическим прицелом — именно из такого Type 99 стреляет Ян.

Pedersen 276



Скриншот из видео

Еще в Первую мировую войну Джон Педерсен предложил армии США идею сделать из своих несамозарядных винтовок самозарядные. Достаточно было установить в обычную M1903 Springfield так называемое приспособление Педерсена — и она тут же начинала лихо отстреливать патроны без ручной перезарядки. Правда, патроны были не винтовочные, а, скорее, пистолетные. Но в условиях окопной войны скорострельность была важнее.

Получив заслуженную славу, после войны Педерсен решил закрепить успех и представил армии США свою новую, уже чисто самозарядную винтовку. А заодно и патрон к ней — .276. или 7×51,4.

Комплекс «оружие-патрон» зачастую оборачивается очень удачными решениями (как мы уже видели в случае с Type 99). Но поскольку склады ломились от старых патронов .30−06, то тратиться на новые патроны и переделывать под них все оружие (а это, на секундочку, еще и пулеметы) оказалось для военных чересчур. Потому хорошую винтовку Педерсена принимать не стали и вместо нее получили со временем неплохую M1 Garand (под старый .30−06).

ZK-420S



Скриншот из видео

Еще до войны чехи были одними из немногих, кто проявлял живой интерес к самозарядному оружию, и даже во время оккупации они не прекратили разработок.

Одним из сделанных в этот период образцов и оказалась экспериментальная ZK-420S. Она была разработана в 1942 году и, по мнению самого Яна, имеет много общего и с более ранним «Гарандом», и с более поздним автоматом Калашникова. Винтовка использует отъемные коробчатые магазины на 10 патронов и изготавливалась в различных калибрах: 8×57, 7×57, 7.5 Swiss, 6.5 Swedish и уже упомянутом .30−06.

Неуспех ZK-420S на рынке был вызван высокой ценой, относительной бедностью разных стран после ВМВ и большим количеством конкурентов — участники активно распродавали свои арсеналы по дешевке. Тем не менее конструкция винтовки повлияла на последующие чешские разработки.

ZH-29



Скриншот из видео

Судьба этой винтовки похожа на предыдущую почти во всем. Она чешская, самозарядная и предназначалась на экспорт. ZH-29 была разработана в конце двадцатых на знаменитом заводе Česká Zbrojovka конструктором Эммануилом Холеком (ZH-29 — Zbrojovka, Holek, 1929). Заказчиками разработки выступили китайцы — никому другому значительных партий этой винтовки так и не досталось. Оружие стоило достаточно дорого, но техническое совершенство и надежность порой оставляли желать лучшего.

После того как рейх оккупировал Чехословакию в 1939 году, производить ZH-29 перестали.

Beretta BM9



Скриншот из видео

Тут в нашей истории снова появляется M1 Garand. Эта винтовка успешно провоевала всю Вторую мировую — в частности, солдаты союзников прошли с ней всю Италию. И после 1945 года итальянцы взяли «Гаранд» на вооружение к себе.

Когда же винтовка порядком устарела, переделали ее, особо не меняя конструкцию, под активно принимаемый на вооружение в странах НАТО патрон 7,62×51. Вместо 8-патронной пачки вставили 20-зарядный магазин. Добавили возможность автоматического огня и еще несколько изменений, и назвали получившееся Beretta BM9.

Вряд ли из этой винтовки удобно стрелять очередями (производившаяся под аналогичный патрон M14 этим, например, совсем не славилась). Впрочем, существовала версия с тяжелым стволом, превращавшим «беретту» в подобие ручного пулемета. На вооружении итальянских войск BM9 стояла до 90-х годов XX века.

Nambu Type 100



Скриншот из видео

Еще один образчик японского автоматического оружия Второй мировой — куда менее качественный, чем пулемет Type 99. Простой и недорогой пистолет-пулемет с автоматикой, основанной на принципе использования энергии отдачи при свободном затворе. Из особенностей — наличие дульного тормоза-компенсатора, штыка и сошек (для пистолета-пулемета это еще большая несуразица, чем штык для «ручника»). Магазин на 30 патронов располагался с левой стороны.

В итоге с пистолетами-пулеметами японские конструкторы возились так долго и нерешительно, что сравнительно простых Type 100 сделали втрое меньше, чем даже пулеметов Type 99 — 30 тысяч, что для армии капля в море.

Zip 22



Скриншот из видео

Без сомнения, один из самых странных пистолетов в мире, не похожий на пистолет вообще. Он создан «на коленке» инженером и бизнесменом Дугласом Доннелли, который, очевидно, рассчитывал завоевать популярность из-за крайне непривычного внешнего вида оружия. Выполнен пистолет почти полностью из пластика, фактически не имеет рукояти, и вообще эргономика оружия выглядит более чем странно. Зато к нему можно приделать сверху планку Пикатинни и использовать, например, как подствольное оружие к автомату. Но непонятно зачем.

В 2012 году стартовали продажи нового пистолета, причем по крайне низкой цене — но покупателей все равно не зацепило.

Breda PG



Скриншот из видео

Итальянская попытка 30-х годов создать самозарядную винтовку была неудачнее чехословацкой. Выпустили их всего несколько сотен, зато производители сразу же замахнулись на возможность вести автоматический огонь. И даже внедрили (едва ли не первыми в мире) отсечку по 4 выстрела при стрельбе очередями.

Это, да еще вместительный магазин на 20 патронов, пожалуй, единственные достоинства оружия. В целом конструкция получилась неудачной, дорогой и капризной. Сегодня это редкость.

Boberg XR9



Скриншот из видео

Это очень интересный представитель современного компактного оружия. Разрабатывать его начали в нулевых, презентовали в 2008-м, причем требовалось совместить возможность мощного выстрела и малые размеры пистолета. При этом повысить мощность патрона было нельзя: граничным условием было использование классического 9×19 luger. Пришлось использовать очень оригинальную схему двухступенчатой подачи боеприпасов: патрон сначала извлекается из магазина и затем подается вперед в ствол, для чего используется особый захват-подаватель.

В конце ролика Ян стреляет из двух вариантов легендарного парабеллума P-08 Luger — под 45-й калибр (по некоторой информации, оригинальных пистолетов этого типа осталась чуть ли не одна штука) и маленького «бэби люгер», являющегося такой же редкостью.

Где американцу удается брать такие раритеты — остается только догадываться.