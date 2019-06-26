«Его интересуют только мази для суставов». Почему еще не старые мужья превращаются в унылых пенсионеров?

Источник материала: Tut.by

Наши женщины долго остаются энергичными: во-первых, культ молодости, который только недавно начал уступать место естественному старению. Во-вторых, ожидания общества: надо быть хорошим сотрудником, женой, мамой, хозяйкой. У женщины просто нет шансов опустить руки и прилечь на диване. А вот с мужчинами все не так. Почему они теряют интерес к жизни и в возрасте 45+ объявляют себя ментальными пенсионерами? Разбираем этот вопрос вместе с психологом на примере реальных историй.





Алина: «Дочь называет 47-летнего папу «наш дедуля»

«Мне сорок, моему мужу — 47. Он работал в системе МВД, поэтому на пенсию ушел в 45. И заявил: «Я достаточно поработал, теперь могу себе позволить заслуженный отдых». Я бы слово «заслуженный» поставила в кавычки, ведь муж всю жизнь просидел в кабинете, так что об опасной службе, риске для жизни, каких-то нереальных физических нагрузках речи не идет.

Пенсия у него неплохая, но я, естественно, думала, что он найдет себе какую-нибудь работу, просто дело для себя. Но он и слышать об этом не хочет — постоянно подчеркивает, что уже немолодой и больной человек. А еще увлекся танчиками, поэтому целый день просиживает за компьютером.





До смешного доходит: я прихожу домой и вынуждена тут же идти в магазин за продуктами, потому что он, видите ли, голодный! Перестал за собой следить, целый день проводит в трениках и старой майке. Наша дочь, сейчас ей 11, перестала отца уважать, называет его «наш дедуля» — пока еще за глаза.

А я считаю себя молодой женщиной, у которой вся жизнь впереди. Вот думаю на второе высшее пойти. Муж меня раздражает страшно, у нас никаких общих интересов и планов, но квартира — на нем, машина и дача тоже. Мне с ребенком идти некуда, а в случае развода не могу рассчитывать на его благородство… Честно говоря, не вижу выхода».

Ирина: «Мне страшно: если он сейчас такой, что будет через 10 лет?»

«Никогда не думала, что человек может постареть за один день! Но именно так произошло с моим мужем. Мы отпраздновал его 55-летие, а на следующее утро я обнаружила в своей квартире какого-то пенсионера — не по статусу, а по состоянию души. Впрочем, и тела тоже!

Он купил себе стариковские тапочки типа бурок, какую-то старую мою кофту отыскал — и теперь в нее кутается по вечерам. Стал таблетками интересоваться, мазями для суставов. Но самое ужасное не это (ну вдруг и правда болит что-то у человека), а то, что ему это вроде как доставляет удовольствие!





На все мои попытки вывести его из этого состояния — будь то планы на отпуск или ремонт в квартире — он только рукой машет: «Зачем это нужно! И так свое доживем…». Он и меня упорно причисляет к пенсионерам, и когда я рассказываю, что итальянский хочу выучить, в Таиланд съездить, снисходительно замечает: «Делать тебе нечего. Ты же уже бабушка!».

У меня и правда двое внуков растут, мне самой — 50, но разве это повод ставить крест на себе и своем будущем? Иногда смотрю на него — и просто страшно становится: если он сейчас такой, то что будет через 10 лет? Сколько мы так протянем? С другой стороны, разводиться в таком возрасте тоже считаю глупым, вот и не знаю, как поступить».

Ольга: «Муж хочет, чтобы мы переехали на дачу и разводили куриц. Я в ужасе»

«Недавно были с мужем на даче, и тут он меня всерьез напугал. Сказал: «Вот выйдем на пенсию, поселимся здесь, курочек заведем…». Думала — шутит, а он серьезно! Мол, что может быть лучше спокойной жизни в сельской местности на склоне лет. Я в ужасе.





Дачу-то нашу очень люблю — мы за столько лет все здесь обустроили, есть удобства, уют. Но я никогда не предполагала здесь жить! Ну отдыхать время от времени, с друзьями на шашлыки приезжать — и все! Я вообще жизнь на пенсии совсем по-другому представляла: во-первых, путешествовать много — благо отложенные средства позволяют, во-вторых, заняться каким-то хобби, делать что-то наконец не для начальства, а для себя… Но не куриц в деревне разводить!

Между тем муж, оказывается, настроен абсолютно серьезно и даже обиделся, что я не разделяю его взглядов. Можно ли как-то заставить его изменить свои планы на будущее?»

Комментирует психолог Елена Овчинникова :





— В психологии есть понятие нормативного кризиса. И озвученные истории вполне попадают под это определение. Если возрастной кризис совпадает с выходом на пенсию, то у мужчины происходит потеря еще одной очень важной социальной роли и активности — работника и работы. Женщины переносят этот кризис легче. Мужчины переживают утрату эффективности и продуктивности, а также потерю связей и статуса намного острее.

Любой кризис обнажает проблемы в семье, которые уже были. Это значит, что ситуации, с которыми столкнулись героини текста, не возникли внезапно — многое происходило и раньше, но сейчас проявилось в острой фазе.

Алина пишет: «Муж меня раздражает страшно, у нас никаких общих интересов и планов, но квартира — на нем, машина и дача тоже»… Но я уверена, что общих интересов у них нет уже давно. Однако все было более-менее приемлемо, пока муж работал, выполнял свою функцию добытчика и имел некий социальный статус. А сейчас он перестал соответствовать ожиданиям своей жены. При этом мне не очень понятно, как муж своим поведением может помешать жене получить второе высшее образование. Он находится на пенсии, живет той жизнью, которую считает нужной. И, как видно из письма, не ограничивает жену в поиске себя. Дочь, скорее всего, копирует поведение мамы: если в семье нет уважения между родителями, то откуда оно возьмется у ребенка?

К тому же подростковый возраст у детей в принципе характеризуется негативным восприятием жизни и попытками свергнуть родителя с пьедестала. Это нормально, другое дело, как сами родители на это реагируют. Проблема в том, что женщина не может реагировать иначе: то, что ей некуда идти, усугубляет ее эмоциональное состояние и лишает ее возможности выбора.

Наша следующая героиня, Ирина, возмущается: «Но самое ужасное то, что ему это вроде как доставляет удовольствие!». Но для кого это ужасно? У каждого из нас есть собственное представление, как мы проведем свою старость. И цифра, которая определяет наступление этого момента, тоже у каждого своя: у кого-то — 50, а у кого-то — 90. Часто бывает так, что люди, которые вели активную социальную жизнь, хотят покоя и безмятежности. И это их право.

Чувствуется, что Ольга растеряна: «Между тем муж, оказывается, настроен абсолютно серьезно и даже обиделся, что я не разделяю его взглядов. Можно ли как-то заставить его изменить свои планы на будущее?».

Да, у каждого из нас свое представление о выходе на пенсию. И было бы неплохо это обсуждать. В каких-то вещах мы можем расходиться со своим партнером, но очень важно найти и то, что объединяет. Можно ли заставить взрослого человека изменить свое мнение? Думаю, вряд ли, это уже насилие. Но уверена, что после долгой совместной жизни у вас точно есть что-то общее. И остались чувства, на которых можно построить более зрелые отношения.

Каждый из нас будет по-своему переживать возрастные кризисы. Но каждому в этой ситуации важна поддержка близкого человека, понимание происходящего, уважение к мнению и желаниям. Мы не обязаны оправдывать ожидания другого, мы только можем честно обсуждать друг с другом, что нас беспокоит, и пробовать искать выход из сложившийся ситуации.

И делать это как два взрослых человека, а не просто требовать от другого соответствовать нашим представлениям о том, как правильно. Не думаю, что мужья станут запрещать своим женам развиваться — учить языки, путешествовать с подругами, получать образование. Так, может, и женщинам стоит быть терпимее к желаниям своих мужей?