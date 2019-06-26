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«Его интересуют только мази для суставов». Почему еще не старые мужья превращаются в унылых пенсионеров?
Источник материала: Tut.by
Наши женщины долго остаются энергичными: во-первых, культ молодости, который только недавно начал уступать место естественному старению. Во-вторых, ожидания общества: надо быть хорошим сотрудником, женой, мамой, хозяйкой. У женщины просто нет шансов опустить руки и прилечь на диване. А вот с мужчинами все не так. Почему они теряют интерес к жизни и в возрасте 45+ объявляют себя ментальными пенсионерами? Разбираем этот вопрос вместе с психологом на примере реальных историй.
Алина: «Дочь называет 47-летнего папу «наш дедуля»
«Мне сорок, моему мужу — 47. Он работал в системе МВД, поэтому на пенсию ушел в 45. И заявил: «Я достаточно поработал, теперь могу себе позволить заслуженный отдых». Я бы слово «заслуженный» поставила в кавычки, ведь муж всю жизнь просидел в кабинете, так что об опасной службе, риске для жизни, каких-то нереальных физических нагрузках речи не идет.
Пенсия у него неплохая, но я, естественно, думала, что он найдет себе какую-нибудь работу, просто дело для себя. Но он и слышать об этом не хочет — постоянно подчеркивает, что уже немолодой и больной человек. А еще увлекся танчиками, поэтому целый день просиживает за компьютером.
До смешного доходит: я прихожу домой и вынуждена тут же идти в магазин за продуктами, потому что он, видите ли, голодный! Перестал за собой следить, целый день проводит в трениках и старой майке. Наша дочь, сейчас ей 11, перестала отца уважать, называет его «наш дедуля» — пока еще за глаза.
А я считаю себя молодой женщиной, у которой вся жизнь впереди. Вот думаю на второе высшее пойти. Муж меня раздражает страшно, у нас никаких общих интересов и планов, но квартира — на нем, машина и дача тоже. Мне с ребенком идти некуда, а в случае развода не могу рассчитывать на его благородство… Честно говоря, не вижу выхода».
Ирина: «Мне страшно: если он сейчас такой, что будет через 10 лет?»
«Никогда не думала, что человек может постареть за один день! Но именно так произошло с моим мужем. Мы отпраздновал его 55-летие, а на следующее утро я обнаружила в своей квартире какого-то пенсионера — не по статусу, а по состоянию души. Впрочем, и тела тоже!
Он купил себе стариковские тапочки типа бурок, какую-то старую мою кофту отыскал — и теперь в нее кутается по вечерам. Стал таблетками интересоваться, мазями для суставов. Но самое ужасное не это (ну вдруг и правда болит что-то у человека), а то, что ему это вроде как доставляет удовольствие!
На все мои попытки вывести его из этого состояния — будь то планы на отпуск или ремонт в квартире — он только рукой машет: «Зачем это нужно! И так свое доживем…». Он и меня упорно причисляет к пенсионерам, и когда я рассказываю, что итальянский хочу выучить, в Таиланд съездить, снисходительно замечает: «Делать тебе нечего. Ты же уже бабушка!».
У меня и правда двое внуков растут, мне самой — 50, но разве это повод ставить крест на себе и своем будущем? Иногда смотрю на него — и просто страшно становится: если он сейчас такой, то что будет через 10 лет? Сколько мы так протянем? С другой стороны, разводиться в таком возрасте тоже считаю глупым, вот и не знаю, как поступить».
Ольга: «Муж хочет, чтобы мы переехали на дачу и разводили куриц. Я в ужасе»
«Недавно были с мужем на даче, и тут он меня всерьез напугал. Сказал: «Вот выйдем на пенсию, поселимся здесь, курочек заведем…». Думала — шутит, а он серьезно! Мол, что может быть лучше спокойной жизни в сельской местности на склоне лет. Я в ужасе.
Дачу-то нашу очень люблю — мы за столько лет все здесь обустроили, есть удобства, уют. Но я никогда не предполагала здесь жить! Ну отдыхать время от времени, с друзьями на шашлыки приезжать — и все! Я вообще жизнь на пенсии совсем по-другому представляла: во-первых, путешествовать много — благо отложенные средства позволяют, во-вторых, заняться каким-то хобби, делать что-то наконец не для начальства, а для себя… Но не куриц в деревне разводить!
Между тем муж, оказывается, настроен абсолютно серьезно и даже обиделся, что я не разделяю его взглядов. Можно ли как-то заставить его изменить свои планы на будущее?»
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