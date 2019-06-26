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Белорусы 26 июня завоевали 4 награды на II Европейских играх, одна из них золотая
27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственное сегодняшнее золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые выиграли финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.
Еще одну награду на гребном канале в Заславле добыл байдарочник Олег Юреня, ставший бронзовым призером на дистанции 1000 м.
Первая награда появилась у стрелков — Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м.
Позже еще одну серебряную медаль в копилку белорусской команды положил борец вольного стиля Али Шабанов, занявший второе место в весовой категории до 86 кг.
Всего в активе сборной Беларуси на Европейских играх в Минске 45 наград (15 золотых, 11 серебряных, 19 бронзовых). Белорусские спортсмены уже превзошли свои медальные достижения на I Европейских играх — четыре года назад в Баку у них было 43 награды (10, 11, 22). В общекомандном медальном зачете домашних игр белорусы занимают второе место, уступая только россиянам, у которых 63 медали (28, 15, 20). На третьей позиции атлеты Грузии — 22 (6, 6, 10).
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Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Единственное сегодняшнее...
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