Как девочка, песни которой звучали из каждого утюга, потеряла карьеру. Чем сегодня живет певица Алсу

Источник материала: Tut.by

В конце 90-х на любой кассете с российскими хитами была хотя бы одна песня Алсу. «В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама», — подпевали телевизору все девочки СНГ.

Теперь кассет уже нет. Как, впрочем, и новых хитовых композиций когда-то известной певицы: в какой-то момент она просто пропала из виду. Чем сегодня занимается Алсу и почему ее имя ассоциируется не с творчеством, а со скандалами, выясняем в день ее рождения: артистке исполнилось 36.

Многие считают Алсу удачным «проектом» ее отца: Ралиф Сафин — известный российский предприниматель, в прошлом — вице-президент нефтяной компании. Однако на высоких постах Ралиф Рафилович был не всегда. В 80-х семейство Сафиных только переехало в Когалым — небольшой, но перспективный город на Крайнем севере. Климат был не ахти, условия тоже: до рождения Алсу Сафины с маленьким сыном Маратом жили в строительном вагончике.



Алсу в детстве

«Немногое помню о тех временах. А Марат, который старше на шесть лет, вспоминал такую картинку: на улице минус пятьдесят, батареи в вагончике, где первое время жила наша семья, полопались и повисли рваными кусками. Мы с ним спали в шапках, шубах, замотанные платками. Когалым тогда строился. Я подросла, пошла в садик, и нашей семье дали отдельную квартиру в одной из четырех пятиэтажек», — поделилась Алсу в одном из интервью.

Интерес дочери к музыке родители поначалу не поощряли: считали, что со временем запал угаснет и вкладываться в это увлечение не стоит. В ответ Алсу самостоятельно поступила в музыкальную школу. Так в доме Сафиных появилось фортепиано. Да не какое-нибудь, а чешское, выписанное из-за границы. Девочка стала усиленно заниматься и вскоре решила: пора покорять большую сцену.

Алсу было 15, когда вышел ее первый клип «Зимний сон». Песня взорвала чарты, и девушку стали приглашать на ТВ. Отец Алсу на тот момент уже был видным бизнесменом, поэтому слухов о том, как именно юная певица попала на сцену, избежать не удалось.

Сама Алсу на этот счет говорит вот что: «Да, финансовый вопрос не стоял передо мной и я выходила на сцену не для заработка. Но при этом столкнулась с другой проблемой, о которой многие даже и не задумывались. Мне постоянно нужно было доказывать, что по праву занимаю место на большой сцене. В пятнадцать лет я сказала папе, что хочу стать певицей. И хотя мама была против того, чтобы выводить девочку на сцену, папа поддержал. Одним словом, старт вышел несложным, а взлет — стремительным. Другое дело, что отдавала себе отчет: папа папой, но нужно много работать, чтобы доказать, что я не только дочь бизнесмена Сафина. И сама по себе певица Алсу чего-то стоит».

Очевидно, доказать, что у нее есть талант, певице удалось: спустя всего два года после выхода дебютного клипа девушка отправилась в Швецию покорять «Евровидение». Сегодня ее выступление выглядит несколько скучным, но европейским зрителям образца нулевых песня «зашла». В Россию Алсу вернулась с вторым местом — на тот момент это был рекордно высокий для страны результат.

В том же году Алсу записала дуэт с известным испанским певцом Энрике Иглесиасом. И стала одной из немногих российских звезд, кому удалось спеть с зарубежным исполнителем.

Вскоре Алсу выпустила англоязычную версию дебютного альбома и даже собралась записывать второй альбом на английском языке. Но что-то пошло не так: несмотря на достаточное финансирование проекта, лейбл, с которым сотрудничала певица, отказался от релиза.

После неудачи Алсу выпала из артистической жизни и занялась жизнью семейной. В 2006-м девушка вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. На свадьбу дочери нефтяного олигарха и сына банкира съехался весь столичный бомонд, а свидетельство о браке молодоженам вручал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Всем на зависть было не только торжество, но и подарки: в качестве презента новобрачные получили загородный дом и новенький «Бентли». А праздновать медовый месяц пара уехала на Фиджи.





С момента замужества Алсу практически не выпускает новых песен. Точнее, в ее дискографии значатся целые альбомы, но о них мало кто слышал. Сама певица признается: на гастролях ее постоянно просят исполнить что-то «из старого». И подтверждает, что сейчас для нее главное не творчество, а дети.

«Я погружена в материнство, не могу себя отделить от детей — сопереживаю, интересуюсь, участвую. Девочки возвращаются из школы и рассказывают, что произошло за день: о подружках, об уроках, о настроении», — говорит она.

У семьи Абрамовых трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также трехлетний сын Рафаэль. Мальчик, по словам мамы, тянется к музыке с младенчества.

«Зазвучит мелодия — замирает на месте и слушает. Просит играть с ним гаммы, подпевает, когда я пою», — замечает Алсу. Не отстают и девочки. У Сафины, говорит певица, «абсолютный музыкальный слух, она с закрытыми глазами определяет любую ноту в любой октаве», но с музыкой она себя связывать пока не планирует.

Микелла же, напротив, мечтает пойти по стопам матери. Правда, неизвестно, как после скандала с накруткой голосов в шоу «Голос.Дети» сложится музыкальная карьера девочки.