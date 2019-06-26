Экспертная комиссия: мозырского живодера нужно лечить

Источник материала: Аргументы и факты

28-летний житель Мозыря причинял увечья котам. Свои действия он снимал на фото и видео, затем выкладывал в интернет.

В июле и августе 2018 года мужчина находил объявления о бесплатной передаче котят и встречался с владельцами животных. Подаренного котенка он приносил в свою квартиру, где совершал различные действия, приводившие к его мучительной гибели, сообщили в СК.

Всего установлено 10 фактов издевательств над животными.

В ходе обыска из щели в полу следователь изъял образцы вещества, похожего на кровь. Экспертиза показала, что речь идет о кошачьей крови.