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Экспертная комиссия: мозырского живодера нужно лечить

27.06.2019 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Экспертная комиссия: мозырского живодера нужно лечить
Фото из открытых источников

28-летний житель Мозыря причинял увечья котам. Свои действия он снимал на фото и видео, затем выкладывал в интернет.

В июле и августе 2018 года мужчина находил объявления о бесплатной передаче котят и встречался с владельцами животных. Подаренного котенка он приносил в свою квартиру, где совершал различные действия, приводившие к его мучительной гибели, сообщили в СК. 

Всего установлено 10 фактов издевательств над животными.

В ходе обыска из щели в полу следователь изъял образцы вещества, похожего на кровь. Экспертиза показала, что речь идет о кошачьей крови.

Мужчину задержали. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза показала: в период, относящийся к инкриминируемому деянию, мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Экспертная комиссия пришла к выводу о необходимости его лечения в условиях психиатрического стационара. 

Экспертная комиссия: мозырского живодера нужно лечить
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Теги: Гродно
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными.
 
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