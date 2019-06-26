«Мама ненавидит меня с момента моего рождения». Тяжелую историю детства комментирует психолог

Источник материала: Tut.by

Отсутствие любви со стороны мужчины девушка может пережить. А нелюбовь собственной мамы? Читательница прислала нам письмо с очень грустной историей взросления. Может ли мать ненавидеть свою дочь и есть ли шанс как-то исправить отношения с самым близким по крови человеком — рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из Центра успешных отношений. Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: imgur.com

— Самые страшные времена начались после развода родителей, когда мне было 6 лет. Мы с мамой переехали к бабушке (ее маме). Они вдвоем постоянно меня оскорбляли, кричали, грозились сдать в детский дом или в психушку. Я не была очень трудным ребенком, просто, скорее, своенравной. Всегда принимала решения сама. Училась всегда хорошо, была лучшей ученицей музыкальной школы.

Мама же ходила по тусовкам, гуляла с мужчинами. Она никогда не стеснялась заниматься сексом в нашей же комнате, когда я спала. Когда мне было 8 лет, мама привела «нового папу». Я поначалу его не приняла, что и повлекло за собой угрозы от мамы, мол, я тебе устрою сладкую жизнь, если он уйдет из-за тебя. Со временем мы с отчимом подружились. Только вот мама все не могла успокоиться.

Мы переехали на съемную квартиру, и когда мне было 10 лет, родился младший брат. У него были врожденные проблемы со зрением, понятное дело, что все крутились вокруг него.

Мама стала воспринимать меня как няньку и уборщицу. Постоянно заставляла присматривать за братом, а если я не хотела, лупила меня или выгоняла из квартиры в общий коридор на несколько часов.

Со временем отчим стал реже бывать дома. Мама свое недовольство и боль от неудачной личной жизни вымещала на мне любыми способами. Например, перестала меня отпускать к бабушке с дедушкой на выходные. Не разрешала гулять с подругами. На вопрос почему, ответ был такой: «Я так хочу!».

Учебой моей она особо не интересовалась, на школьные собрания не ходила. Мы с ней не бывали в местах типа зоопарков, цирков… Если мне что-то нужно было купить в школу или из одежды, мама всегда говорила так: «У тебя есть папа, бабушка и дедушка. Вот к ним и обращайся».



Фото: fireinspire.com.ua

В общем, в моей жизни и в моем развитии мама не участвовала. Я не хотела после школы идти домой, так как там меня ждали очередные упреки и оскорбления. Чем старше я становилась, тем хуже были отношения с мамой. Отчима на тот момент уже рядом не было. Во всех своих проблемах мама обвиняла меня. Говорила, что я виновата в том, что мужчины рядом с ней нет.

Со временем я, как и любая девочка, стала расцветать. Это повлекло еще больше проблем. Она стала отбирать у меня подарки, красивую одежду. Каждый день сопровождался адским стрессом, истериками. Я стала заедать стресс, соответственно, поправляться. Что сделала мама? Она стала меня дразнить «жирной коровой», хотя прямо уж «жирной» я не была.

В 13 лет я приняла решение: больше с мамой я жить не буду. Последней каплей стало то, что из-за мелкой ссоры она спрятала одежду, подготовленную к важному событию в школе. Она знала, что ничего другого у меня не было и, конечно же, я не пойду.

Но самое ненормальное в этой ситуации то, что она спрятала даже домашний телефон. Повезло, что ко мне пришла одноклассница, чтобы сделать прическу, и у нее был мобильный. Я позвонила бабушке и сказала, что я еду жить к ней. Свои вещи одним махом я не перевезла, и пока часть из них хранилась у мамы, она многое испортила.

Почти год я всячески игнорировала ее звонки и попытки со мной помириться. Все же потом сдалась, так как это мама, какая бы она ни была. Но жить к ней не вернулась. Когда я стала постепенно добиваться своих целей, уже в юношеском возрасте, мама стала еще более неадекватной. Она всем своим видом показывала, что я ничтожество, какими-то непонятными способами со мной соревновалась. На попытки рассказать о моих путешествиях или маленьких личных достижениях она либо не реагировала вообще, либо ссылалась на головную боль или что-то в этом роде. Точно так же происходило, когда мне было плохо и нужен был совет или помощь мамы.

Прошло уже много лет, но ничего не изменилось. Все мои попытки с ней поговорить и выяснить, почему она так ко мне относится, заканчивались скандалами и выставлением меня дурой. Мне кажется, мама меня ненавидит с момента моего рождения.

Когда-то давно близкие родственники мне рассказали, что мама не хотела меня рожать и что ее, грубо говоря, заставили. Родила она меня рано, в 19 лет. Как мне кажется, она винит меня в своих несбывшихся мечтах и планах. Сейчас мои карьерные успехи не дают ей покоя. Вроде бы иногда получается просто все отпустить, но иногда бывает очень больно. Скажите, стоит ли мне пытаться как-то исправить наши отношения?

Комментарий психолога:

Влада Борисова, психолог «Центра успешных отношений»

— Прежде всего благодарю вас за то, что поделились личным в такой непростой ситуации.

Вы понимаете верно: ваша мама проживает жизнь в состоянии жертвы, обвиняя во всех несбывшихся мечтах и нереализованных планах дочь, родителей, обстоятельства. Она в жизни не добилась вершин, и ей трудно принять ваши достижения. А еще трудно принять, что вы моложе, успешнее и строите свою жизнь так, как сами считаете нужным.

И вы же понимаете, что дело не в вас. А в том, что маме так и не удалось стать хозяйкой своей жизни и реализовать себя нужным для нее способом. Если человек чувствует себя счастливым, он никогда не пожелает зла другому. К сожалению, люди поступают плохо и несправедливо, потому что сами травмированы, недолюблены, одиноки.

Можно смело предположить, сколько любви внутри этой женщины. Ее мало. И это не хорошо и не плохо. Это факт.



Фото: wpimg.pl

Осознание этого поможет вам перестать надеяться, что однажды она одумается и поймет, как неправильно себя вела. В этом есть мудрость принятия человека таким, какой он есть. Разрешить ему прожить жизнь так, как он сам выбрал. Разрешить делать ошибки и понимать, что нам не нужно его спасать, он сам стал на этот путь.

Самые большие разочарования происходят там, где больше всего ожиданий. Не нужно ожидать, что мама вас выслушает и расскажет, почему себя так вела. Она может сама этого не понимать.

Очень важная деталь в любых взаимоотношениях: если вы хотите наладить контакт с кем-либо, в этом должны быть заинтересованы обе стороны.

Если вам хочется поделиться своими радостями и достижениями, идите к тем людям, которые это оценят. Рассказывайте о важном тем, кто разделит ваше счастье, и это станет ресурсом для вас.

Не ищите там, где пусто.

У каждого человека есть внутренний ребенок, и у всех он находится в разных состояниях. Это зависит от ситуаций, которые были прожиты в детстве, и от того, как человек их воспринимает.

Если упрощать: внутренний ребенок — это дитя, которое живет в каждом из нас и помнит все наши раны, обиды и обманутые надежды.

Это часть нашей психики, и главная задача для его исцеления — это прислушаться к внутреннему голосу этого ребенка и обрести больше внутренней свободы.

Когда наш внутренний ребенок занимает подобающее ему место и его потребности удовлетворены, человек будет действовать исходя из своих потребностей и желаний, а не из стремления кому-либо угодить.

Вашей внутренней девочке, которая вспоминает те трудные моменты детства, нужна ваша любовь и поддержка. Она всегда будет ей полезна, независимо от вашего возраста.

Поговорите мысленно с вашей внутренней девочкой. Скажите, что она не виновата ни в чем. Что она заслуживает любви в огромных масштабах! Но не ждите любви от тех, у кого ее мало.

Рекомендую использовать технику (медитацию) «Исцеление внутреннего ребенка». Также можно почитать об этом книгу авторства Лючии Капачионе — «Вернем себе внутреннего ребенка».

Попробуйте понять, почему именно эта женщина стала вашей мамой? Чему вас научили такие взаимоотношения? Как давно по женской линии вашей семьи тянутся трудные взаимоотношениями матери и дочери? Быть может, именно у вас хватит мудрости и сил изменить это, трансформировать в положительное русло и передать мудрость следующему поколению?

Даже по вашему письму чувствуется, что вы сильная девушка. И задачи, с которыми вы столкнулись в вашей жизни, тоже даны вам по силам. Дорогу осилит идущий — радости вам в этом пути!