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«Обои морально устарели». Читательница - о перепланировке и ремонте в двушке

27.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Фиолетовые оттенки, зелень в качестве акцентов и минимализм — сегодня показываем, какой получилась кухня, дизайн которой хозяева придумали сами.

Своим опытом делится читательница Ольга из Минска:

— Прожив около шести лет с мужем и ребенком в однокомнатной квартире, мы, наконец, решились на расширение жилой площади. Мечтали о трешке, но подходящего варианта по бюджету и планировке не нашлось. Взвесив все за и против, согласились на большую двушку с последующей перепланировкой в монолитном доме площадью 65 м².

Перепланировку продумывали тщательно и «под себя». Вдохновлялись проектами типа «Моей кухни» и другими источниками из интернета.


Сверху — до перепланировки, снизу — после

Мы всегда хотели кухню, объединенную с гостиной. В итоге так и сделали, ни разу не пожалев: удобно, когда приходят гости (не нужно отлучаться и носить посуду туда-обратно). В будние дни все члены семьи заняты здесь готовкой, просмотром телевизора, настольными играми, душевными разговорами. И, кстати, не бойтесь согласования перепланировки: он не так страшен, как может показаться. Нам дали добро в течение месяца.

Ремонт делали сразу во всей квартире. Мы старались, чтобы он был качественным. Именно поэтому не экономили на материалах и технике. А вот денег на услуги дизайнеров у нас не было, поэтому эту роль я примерила на себя. Освоила даже программу 3D-дизайна SketchUp.


Также мы сэкономили на услугах электрика: муж менял всю проводку, устанавливал розетки и выключатели с датчиками движения.

Приемлемым для нас стилем стал минимализм: я считаю, что пространство не должно быть загроможденным.

Для просчета стоимости изготовления мебели отправляли схемы с нужными нам размерами в несколько салонов Минска. В итоге выбрали предложение с адекватной ценой.

Стены оставили белыми, дабы визуально расширить пространство. Над их отделкой долго не думали: обои для нас морально устарели как материал, краски опасались из-за маркости. Поэтому мы нанесли на стены немецкую декоративную штукатурку, предварительно их выровняв. Всю работу доверили специалистам.

На пол очень хотели паркет: все-таки дерево дает приятные тактильные ощущения. Но мы понимали, что деревянный пол обязательно пострадает от ежедневных манипуляций с едой: он боится влаги. Поэтому в зоне гостиной положили отечественный паркет, а в кухонной части — керамогранит российского производства.

Там, где у нас стоит обеденный стол, была узкая колонна, которую мы решили нарастить гипсокартоном. Колонну и нишу для кухни также штукатурили, но уже контрастным сиреневым цветом.


Как видите, отделка столешницы обеденного стола гармонирует с цветом стен, а стулья сочетаются с выбранным покрытием пола.

Материал кухни — крашеный МДФ. Стены возле зоны готовки защищены прозрачным закаленным стеклом. Вытяжка у нас встроенная, видна только панель управления. Мы рады, что получилось сделать на кухне большое количество шкафчиков и полочек, чтобы все спрятать с глаз долой, даже мультиварку.


Изначально у нас были некоторые опасения относительно выбранного цвета кухонной мебели, но в итоге она очень хорошо вписалась в общее дизайнерское решение.


Добавив аксессуаров в виде салфеток под столовые приборы, зелени и картину, которую мы рисовали по номерам вместе с дочкой, получили очень уютный, просторный и практичный интерьер. Согласитесь, вышло весьма симпатично!


Расходы привожу примерные, так как ремонт делался во всей квартире сразу.

Смета:

Выравнивание стен 380 рублей
Декоративная штукатурка с работой 665 рублей
Укладка плитки с материалом 480 рублей
Кухонный гарнитур со сборкой 4 000 рублей
Стекло для фартука 300 рублей
Встроенный холодильник 2 000 рублей
Посудомойка Bosch 850 рублей
Встроенная СВЧ Whirlpool 500 рублей
Духовой шкаф Whirlpool 830 рублей
Вытяжка Zigmund & Shtain 300 рублей
Варочная поверхность Bosch 845 рублей
Мойка Blanco 460 рублей
Стол и стулья 1 437 рублей
Светильник 200 рублей
Розетки и проводка 70 рублей
Итого 13 317 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Ремонт без жертв, ссор, обид и трупа дизайнера. Не верите? Тогда смело делайте «копипаст» и сохраняйте мои советы в заметку «Как надо делать ремонт кухни-гостиной».

Видимо, конкурс решил быть долгоиграющей пластинкой аляповатых фартуков, нелепых штор, венецианских штукатурок и всего того, что так или иначе режет нам глаз и претендует на звание «конкурсный вариант».

Первое: если вы объединяете кухню с гостиной, то это значит, что вы не только соединили два помещения, убрав перегородку, вы также «объединяете» все материалы, цвета, фактуры, стили мебели и декор. Не зря ведь «лентяи» все красят в «больничный» белый цвет и наслаждаются «безжизненным» интерьером (издеваются они над нами что ли)? И подчеркну, на всякий случай: они красят все в простой цвет, нейтральный, чтобы объединить пространство и не заморачиваться. При этом сложные фактуры уместны только в предметах и декоре, но не на всех стенах и поверхностях. И никак не наоборот!

Сегодняшний проект — пример того, как бывает наоборот. И даже не пытайтесь искать красоту в этой «средневековой» штукатурке на стенах в монолитном доме — ее там просто нет.

Второе: «припыленным», обесцвеченным должно быть что-то одно, а не все подряд. «Припыленность» тоже имеет целостность, пропорцию и контекст в интерьере. Это сложные нюансы, которые уместны в замкнутых помещениях, но никак не в открытых (или фрагментарно открытых).

И третье: не изобретайте велосипед, просто строго следуйте «рецепту» хорошего ремонта от дизайнеров. И не сердитесь вы так на них, ведь дизайн кухни этот «ненужный» дизайнер придумал-то неплохо: модная компоновка, материалы, есть современный мусорный контейнер под мойкой, нет ручек. Ну, не красота ли?

Ох, я старался справиться со своим дурацким сарказмом и с иронией написал вам эти советы, как мне кажется. Ну, вы поняли: кухня сегодня вполне себе ничего.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Теги: Минск
 
 
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Продолжаем проект «Моя кухня-3». Сегодня показываем ремонт, которой хозяева придумали сами. Главные герои на этой кухне - фиолетовые оттенки, зелень в качестве...
 
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