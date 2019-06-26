Оживили заброшенный пляж, раскрасили здания. Могилевчане - о том, как они делают город лучше

Источник материала: Tut.by

Раньше многие белорусы сетовали, что в стране ничего не происходит. Сейчас же практически в каждом крупном городе проходят фестивали и концерты, образовательные лекции и городские пикники. Многие из них стали возможны в первую очередь благодаря жителям: городским активистам и просто тем, кто искренне хочет сделать мир вокруг себя лучше. Вооружившись современной камерой смартфона Huawei P30 Pro , мы начали новый проект под названием «Я изменил город». В нем будем рассказывать о людях, которые выбрали своим кредо не жалобы, а действия. В первом материале проекта мы встретились с тремя жителями Могилева, которым небезразличен их город, и выяснили, как сделать то, что будет интересно людям.

«Нашу инициативу подхватили власти»

В рабочее время могилевчанин Юра Стукалов трудится менеджером в одной из коммерческих компаний. В свободное — руководит Центром городских инициатив.



Юра Стукалов

— Мы собрали самых активных людей города — журналистов, предпринимателей, айтишников, менеджеров, общественных деятелей. И поставили перед собой цель: сделать лучше Могилев и (прежде всего) для себя самих. Например, нам не нравились стандартные городские мероприятия, поэтому мы создали собственные.

Сегодня Центр городских инициатив организует 4 фестиваля: Дранік-Fest, Inspire Fest, Большой городской пикник и Горячий фест. Все эти мероприятия — не только про отдых (что важно — без алкоголя), но и про развитие городского пространства.

— Когда мы впервые проводили Дранік-Fest, к нам приезжали репортеры из Euronews, — делится Юра. — Так про Могилев узнали в Западной Европе. А Большой городской пикник решили устроить на пляже, который давно был заброшен. Мы попытались дать этому месту новую жизнь, и нашу инициативу подхватили местные власти. Теперь там и другие мероприятия проводятся, развивается инфраструктура. Свет провели, плитку положили.





Организовать столь масштабное мероприятие — не самая простая задача. Но Юра уверен: справиться с ней можно. Главное, чтобы была сплоченная команда.

— Нужно искать единомышленников, трезво оценивать свои силы и свободное время, — дополняет он. — Еще нужна четко сформулированная идея: что вы хотите получить на выходе? И важно не сдаваться на середине пути. Наша фишка в том, что все идеи, которые рождаются, мы доводим до конца. Наверное, поэтому наша организация до сих успешно существует.

Помимо фестивалей Центр городских инициатив обучает тех, кто хочет сделать свой город лучше, но не знает, как.

— Поначалу нас было человек 10: мы собирались раз в две недели и генерировали идеи, — вспоминает Юра. — Но вскоре поняли, что быстро «выгораем», и нам нужна подпитка от новых людей. Так родился новый проект — школа городских инициатив «Теплица», где мы учим жителей города быть активистами, придумывать и реализовывать проекты. Проще говоря, делать то, что делаем мы. Сейчас, например, наши выпускники работают над проектом «Душа двора» и украшают тыльные стороны исторических зданий.



На экране Huawei P30 Pro одно из граффити проекта PRAEKT 14, во время которого могилевские художники разрисовали один из двориков в центре города

Основная аудитория «Теплицы», замечает Юра, это люди, у которых уже есть образование, работа и даже собственная семья.

— Мы думали, что будет много студентов или пенсионеров, потому что у них больше свободного времени. А получилось, что к нам приходит самая активная часть населения. Есть и предприниматели, и госработники, и менеджеры.

На вопрос о том, почему этим людям и, в частности, самому Юре не безразлично развитие родного города, парень отвечает просто: им не нравится сидеть без дела.

— У каждого свое хобби, — говорит он. — У меня это активизм, и я жить без него не могу. Я получаю такой кайф от того, что люди довольны, улыбаются, дают позитивный фидбэк. Уехать из Могилева можно всегда. Но если мы все уедем, кто здесь будет жить?

Заводчик сверчков и рекорды на YouTube

Все свое свободное время Ирина Снопкова посвящает организации TEDx — конференции, которая известна во всем мире. 4 года назад благодаря Ирине и ее команде формат TED пришел и в Могилев.



Ирина Снопкова

— Мой сябра даволі доўга перакладаў ролікі TEDx на беларускую мову, — делится Ирина. — І раптам прапанаваў: а давай зробім такую канферэнцыю ў Магілеве! Вырашылі паспрабаваць. Тры канферэнцыі ўжо правялі, зараз рыхтуем чацвертую — яна запланавана на пачатак верасня.

Просто взять и провести TEDx в своем городе нельзя: для начала нужно получить лицензию от создателей проекта.

— Атрымаць ліцэнзію складана, таму што яна выдаецца ў ЗША, і трэба спачатку прыдумать канцэпт: пра што вы хацелі б расказаць, з якіх сфер будзеце запрашаць спікераў, — поясняет Ирина. — Калі ліцэнзія атрымана, пачынаецца пошук людзей. Паралельна вядзецца іншая праца: трэба знайсці пляцоўку, дзе ўсё будзе адбывацца, вырашыць, якім чынам забаўляць публіку паміж лекцыямі, зрабіць фуршэт. Таксама вельмі важны дызайн канферэнцыі, у тым ліку сцэны — гэта павінна быць прыгожа і незвычайна.





Процесс подготовки, отмечает организатор, не прекращается ни на минуту: как только заканчивается одно мероприятие, команда начинает планировать следующее. Отчасти это связано с финансовой стороной вопроса и с нюансами лицензирования: разрешение выдается на год, и если провести конференцию по нему не успели — придется оформлять новое. Но, считает Ирина, усилия того стоят.

— Гэта сусветная падзея, і класна, што яна пачала развівацца ў Беларусі, — улыбается она. — Так, арганізацыяй займаюцца людзі, якія да правядзення мерапрыемстваў не маюць ніякага дачынення. Мы тыкаемся, як кацяткі маленькія, але гэта так прыемна, калі ўрэшце нешта атрымліваецца.





В мировой практике люди подают заявки на участие в TED и проходят жесткий отбор. В Могилеве организаторы ищут спикеров сами.

— Мы запрашаем шмат каго, і вельмі рады, калі нехта пагаджаецца, — делится Ирина. — Падрыхтоўка да TEDx — вельмі адказная праца, і калі чалавек разумее фармат, мы з ім працуем. На апошнюю канферэнцыю, напрыклад, запрасілі двух сацыелагаў, якія расказвалі пра самастойную адукацыю — гэта новая тэма для Беларусі, але варта паспрабаваць. Яшчэ ў нас быў першы ў Беларусі заводчык цвыркуноў. А адзін з самых праглядальных рускамоўных ролікаў TEDx — прамова менавіта з магілеўскай канферэнцыі пра ўсвядомленае мацярынства.

Слушателей пока тоже приходится искать самим: несмотря на всемирную известность, в белорусских городах многие про TEDx не знают. Но останавливаться на достигнутом, считает Ирина, нельзя: мероприятий никогда не бывает много.



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— Гэта крута, калі ў чалавека есць выбар. Бо ў горадзе становіцца цікавей жыць. Мерапрыемствы — фэсты або той жа TEDx варта праводзіць. Глядач заўседы знойдзецца.

«Люди интересуются: а что, у нас правда такое делают?»

Дизайнер Катя Красавик недавно закончила Европейский гуманитарный университет, работает в правозащитной организацией Human Constanta и занимается стрит-артом. В потоке собственных дел девушка находит время и для того, чтобы сделать родной город лучше.



Катя Красавик

— Сейчас занимаюсь оформлением сцены для следующего могилевского TEDx, — рассказывает она. — А прошлой осенью мы организовывали небольшой стрит-арт фестиваль. Я тоже рисовала. Для меня это был первый масштабный проект, но, надеюсь, не последний.

Кроме того, Катя постоянно участвует в мероприятиях, которые организовывает уже знакомый нам Центр городских инициатив.





— Недавно была ментором в «Теплице», — рассказывает она. — Один из проектов, которые я курировала, назывался «Лекции в необычных местах». Мы искали спикеров, собирали аудиторию и рассказывали о каких-то интересных вещах. Например, первая лекция была с режиссером спектакля «Желтый песочек» по Василю Быкову — она рассказывала о современном театре. Следующая лекция была посвящена современной драме. А третья — комиксам. Собиралось по 50−60 человек.

Для жителей столицы такие цифры покажутся неутешительными, однако Катя замечает: для Могилева это большая аудитория. Ведь многие могилевчане до сих пор не в курсе того, что происходит в городе.





— Раньше все жаловались на то, что здесь нечем заняться. Сейчас мероприятий много, все анонсируется, и все равно находятся люди, которые интересуются: а что, у нас правда такое делают? Но в целом у нас приветствуют, что ты занимаешься чем-то, что тебе не все равно. Очень много приходит студентов и школьников в Центр городских инициатив, и это здорово, что молодежь хочет делать что-то для своего города. Возможно, это зарождение нового гражданского общества.

На вопрос о том, почему бы просто взять и не уехать, как делают многие, Катя отвечает: здесь, в Могилеве, у нее есть все шансы реализовать свой потенциал. И добавляет:

— Пока есть место, где можно и хочется сделать что-то лучше, нужно там оставаться.





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