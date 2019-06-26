Берешь у банка 30 тысяч долларов на квартиру - переплатишь минимум 45. Обзор кредитов на жилье

Источник материала: Tut.by

В июне ставки по кредитам на недвижимость незначительно снизились. Однако предложения все еще дороже, чем аналогичные прошлым летом. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» проанализировали предложения по кредитам на покупку недвижимости и готовы поделиться главными изменениями в этом месяце.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

В июне не изменилось количество банков, которые предлагают оформить кредит на недвижимость. Как и раньше, такие предложения есть у семи банков, и вот что они могут предложить:

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Беларусбанк, Кредит на приобретение жилья 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения В Новой Боровой любую квартиру можно купить в кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%: в готовых и строящихся домах, с большими террасами, французскими окнами и свободными планировками, со стильной отделкой и без отделки. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону

+375 44 748−80−77. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,36% (-0,19%)(ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, сумма, срок Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения В Новой Боровой любую квартиру можно купить в кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%: в готовых и строящихся домах, с большими террасами, французскими окнами и свободными планировками, со стильной отделкой и без отделки. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону

+375 44 748−80−77. Беларусбанк, Кредит на приобретение жилья 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,36% (-0,19%) (ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Что нужно знать о кредитах на жилье сейчас:

в июне произошло снижение процентных ставок у всех банков. Ставки были снижены на 0,1−0,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка составит 15,36%, а минимальная, как и в прошлом месяце, — 15%;

в этом месяце не произошло изменений в условиях по обеспечению, максимальной сумме или сроке кредитов. Максимальный размер кредита у всех банков, кроме Приорбанка, будет зависеть от дохода кредитополучателя. Для возврата всего долга будет предоставлен срок 15−20 лет. Дополнительно отметим, минимальный срок кредита — 15 лет — сейчас установлен у Приорбанка и БПС-Сбербанка ;

и ; для того чтобы оформить кредит, необходимо накопить деньги на первый взнос. Он составит 10−30% от стоимости приобретаемого жилья, а остальную сумму покроет кредит;

в качестве обеспечения кредита банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей.

Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата

Очень сложно понять, сколько на самом деле будет стоить купленная в кредит квартира, если не рассчитать заранее график платежей банку.

Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату, а дополнительно необходимую минимальную зарплату. Уточним только: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей. Мы предположили, что кредит будет оформлен на максимальный срок.

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет 1185,12, 106 980,52 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 15,3%, на 20 лет 1116, 99 353 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 15,36%, на 15 лет 1103,97 99 424 1700 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,36%, на 20 лет 873,25, 146 205,39 1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет 1185,12, 106 980,52 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 15,3%, на 20 лет 1116, 99 353 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 15,36%, на 15 лет 1103,97 99 424 1700 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,36%, на 20 лет 873,25, 146 205,39 1500

Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк . При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 873,25 рубля при сроке кредита 20 лет.

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