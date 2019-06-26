Берешь у банка 30 тысяч долларов на квартиру - переплатишь минимум 45. Обзор кредитов на жилье

В июне ставки по кредитам на недвижимость незначительно снизились. Однако предложения все еще дороже, чем аналогичные прошлым летом. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» проанализировали предложения по кредитам на покупку недвижимости и готовы поделиться главными изменениями в этом месяце.
Напомним, что в нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.
В июне не изменилось количество банков, которые предлагают оформить кредит на недвижимость. Как и раньше, такие предложения есть у семи банков, и вот что они могут предложить:
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма, максимальный срок
Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Беларусбанк,
Кредит на приобретение жилья
15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
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+375 44 748−80−77.
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%),
до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%),
до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет
10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
«Дружная семья»
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости
нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости
15,36% (-0,19%)(ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
В Новой Боровой любую квартиру можно купить в кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%: в готовых и строящихся домах, с большими террасами, французскими окнами и свободными планировками, со стильной отделкой и без отделки. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону
+375 44 748−80−77.
Беларусбанк,
Кредит на приобретение жилья
15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%),
до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%),
до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет
10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
«Дружная семья»
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости
нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости
15,36% (-0,19%) (ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
в июне произошло снижение процентных ставок у всех банков. Ставки были снижены на 0,1−0,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка составит 15,36%, а минимальная, как и в прошлом месяце, — 15%;
в этом месяце не произошло изменений в условиях по обеспечению, максимальной сумме или сроке кредитов. Максимальный размер кредита у всех банков, кроме Приорбанка, будет зависеть от дохода кредитополучателя. Для возврата всего долга будет предоставлен срок 15−20 лет. Дополнительно отметим, минимальный срок кредита — 15 лет — сейчас установлен у Приорбанка и БПС-Сбербанка;
для того чтобы оформить кредит, необходимо накопить деньги на первый взнос. Он составит 10−30% от стоимости приобретаемого жилья, а остальную сумму покроет кредит;
в качестве обеспечения кредита банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей.
Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата
Очень сложно понять, сколько на самом деле будет стоить купленная в кредит квартира, если не рассчитать заранее график платежей банку.
Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.
Мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату, а дополнительно необходимую минимальную зарплату. Уточним только: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей. Мы предположили, что кредит будет оформлен на максимальный срок.
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет
1083,33,
97 906
2166,66
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет
1185,12,
106 980,52
2916
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»,
15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет
1143,
105 086
1360
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
15,3%, на 20 лет
1116,
99 353
1700
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»,
15,36%, на 15 лет
1103,97
99 424
1700
Приорбанк,
«Дружная семья»,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
15,36%, на 20 лет
873,25,
146 205,39
1500
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет
1083,33,
97 906
2166,66
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет
1185,12,
106 980,52
2916
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»,
15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет
1143,
105 086
1360
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
15,3%, на 20 лет
1116,
99 353
1700
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»,
15,36%, на 15 лет
1103,97
99 424
1700
Приорбанк,
«Дружная семья»,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
15,36%, на 20 лет
873,25,
146 205,39
1500
Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк. При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 873,25 рубля при сроке кредита 20 лет.