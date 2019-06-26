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Берешь у банка 30 тысяч долларов на квартиру - переплатишь минимум 45. Обзор кредитов на жилье

27.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне ставки по кредитам на недвижимость незначительно снизились. Однако предложения все еще дороже, чем аналогичные прошлым летом. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» проанализировали предложения по кредитам на покупку недвижимости и готовы поделиться главными изменениями в этом месяце.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

В июне не изменилось количество банков, которые предлагают оформить кредит на недвижимость. Как и раньше, такие предложения есть у семи банков, и вот что они могут предложить:

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Беларусбанк,

Кредит на приобретение жилья

15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

В Новой Боровой любую квартиру можно купить в кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%: в готовых и строящихся домах, с большими террасами, французскими окнами и свободными планировками, со стильной отделкой и без отделки. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону
+375 44 748−80−77.

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%),

до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье»

15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%),

до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет

10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

«Дружная семья»

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости

нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

15,36% (-0,19%)(ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит

Ставка, сумма, срок

Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

В Новой Боровой любую квартиру можно купить в кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%: в готовых и строящихся домах, с большими террасами, французскими окнами и свободными планировками, со стильной отделкой и без отделки. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону
+375 44 748−80−77.

Беларусбанк,

Кредит на приобретение жилья

15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,11%),

до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье»

15,36% (ставка реф. + 5,36%) (-0,19%),

до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

15,3% (-0,25%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

15,36% (-0,19%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет

10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

«Дружная семья»

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%) (-0,1%) или 15,3% (-0,1) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости

нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

15,36% (-0,19%) (ставка реф. + 5,36%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Что нужно знать о кредитах на жилье сейчас:

  • в июне произошло снижение процентных ставок у всех банков. Ставки были снижены на 0,1−0,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка составит 15,36%, а минимальная, как и в прошлом месяце, — 15%;
  • в этом месяце не произошло изменений в условиях по обеспечению, максимальной сумме или сроке кредитов. Максимальный размер кредита у всех банков, кроме Приорбанка, будет зависеть от дохода кредитополучателя. Для возврата всего долга будет предоставлен срок 15−20 лет. Дополнительно отметим, минимальный срок кредита — 15 лет — сейчас установлен у Приорбанка и БПС-Сбербанка;
  • для того чтобы оформить кредит, необходимо накопить деньги на первый взнос. Он составит 10−30% от стоимости приобретаемого жилья, а остальную сумму покроет кредит;
  • в качестве обеспечения кредита банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей.

Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата

Очень сложно понять, сколько на самом деле будет стоить купленная в кредит квартира, если не рассчитать заранее график платежей банку.

Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату, а дополнительно необходимую минимальную зарплату. Уточним только: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей. Мы предположили, что кредит будет оформлен на максимальный срок.

Банк и кредит, ставка, срок кредита

Максимальный платеж, общая переплата

Необходимая зарплата

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья,

15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет

1083,33,

97 906

2166,66

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет

1185,12,

106 980,52

2916

Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье»,

15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет

1143,

105 086

1360

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,

15,3%, на 20 лет

1116,

99 353

1700

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»,

15,36%, на 15 лет

1103,97

99 424

1700

Приорбанк,

«Дружная семья»,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости,

15,36%, на 20 лет

873,25,

146 205,39

1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита

Максимальный платеж, общая переплата

Необходимая зарплата

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья,

15% (ставка реф. + 5%), на 20 лет

1083,33,

97 906

2166,66

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 20 лет

1185,12,

106 980,52

2916

Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье»,

15,36% (ставка реф. + 5,36%), на 20 лет

1143,

105 086

1360

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,

15,3%, на 20 лет

1116,

99 353

1700

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»,

15,36%, на 15 лет

1103,97

99 424

1700

Приорбанк,

«Дружная семья»,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 15,3% (ставка реф. + 5,3%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости,

15,36%, на 20 лет

873,25,

146 205,39

1500

Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк. При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 873,25 рубля при сроке кредита 20 лет.

Кредиты на жилье от всех банков Беларуси

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