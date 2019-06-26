Власти Венесуэлы заявили о предотвращении попытки госпереворота

Целью запланированного переворота было убийство Николаса Мадуро и других высокопоставленных лиц, а также работающих в стране кубинских медиков, заявил Родригес.





Родригес утверждает, что путчисты собирались захватить военную базу Ла-Карлота, телеканал VTV, а также освободить из заключения генерала Рауля Бадуэля и объявить его президентом, пишет El Universal. Для этих целей было организовано три боевых группы «из израильских, американских и колумбийских террористов».









В январе этого года лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а Николаса Мадуро назвал узурпатором. Гуаидо поддерживают США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. В конце апреля Гауидо предпринял попытку переворота, но она провалилась.