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Власти Венесуэлы заявили о предотвращении попытки госпереворота

27.06.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр связи и инфорации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал о предотвращении попытки государственного переворота. По его словам, переворот должен был произойти 23-24 июня при финансовой поддержке Чили, Колумбии и США, сообщает TeleSUR.

Целью запланированного переворота было убийство Николаса Мадуро и других высокопоставленных лиц, а также работающих в стране кубинских медиков, заявил Родригес.

Родригес утверждает, что путчисты собирались захватить военную базу Ла-Карлота, телеканал VTV, а также освободить из заключения генерала Рауля Бадуэля и объявить его президентом, пишет El Universal. Для этих целей было организовано три боевых группы «из израильских, американских и колумбийских террористов».


В январе этого года лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а Николаса Мадуро назвал узурпатором. Гуаидо поддерживают США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. В конце апреля Гауидо предпринял попытку переворота, но она провалилась.

 
 
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Министр связи и инфорации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал о предотвращении попытки государственного переворота. По его словам, переворот должен был произойти...
 
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