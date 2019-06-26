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Правительство назначило представителя государства на «Гомсельмаше»
Источник материала: Партизан
Им стал замминистра промышленности.
Совет министров Беларуси постановлением №421 от 25 июня назначил представителя государства в органах управления ОАО «Гомсельмаш». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет портале.
Представителем государства назначен заместитель министра промышленности Александр Огородников.
Ранее указом президента представителем государства в органах управления «Гомсельмаша» был назначен первый вице-премьер Александр Турчин.
Таким образом, в органах управления «Гомсельмаша» будет два представителя государства.
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