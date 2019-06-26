Правительство назначило представителя государства на «Гомсельмаше»

Совет министров Беларуси постановлением №421 от 25 июня назначил представителя государства в органах управления ОАО «Гомсельмаш». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет портале.





Представителем государства назначен заместитель министра промышленности Александр Огородников.





Ранее указом президента представителем государства в органах управления «Гомсельмаша» был назначен первый вице-премьер Александр Турчин.





Таким образом, в органах управления «Гомсельмаша» будет два представителя государства.