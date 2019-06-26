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Gucci начал использовать технологию беларусского стартапа Wannaby

27.06.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она применяется для примерки кроссовок.

Мировой бренд Gucci начал использовать технологию беларусского стартапа Wannaby в своем интернет-магазине. Стартап специализируется на обработке изображений с помощью технологи ИИ, а также дополненной реальности, пишет reform.by


Изображение: ПВТ

 
Технология стартапа используется брендом для примерки кроссовок. Пользователи могут увидеть, как будет смотреться обувь на экране смартфона. При этом в магазине с помощью технологии будут представлены также и модели, которые еще не выпущены, сообщает ПВТ.


 
 
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