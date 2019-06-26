|
Gucci начал использовать технологию беларусского стартапа Wannaby
Источник материала: Партизан
Она применяется для примерки кроссовок.
Мировой бренд Gucci начал использовать технологию беларусского стартапа Wannaby в своем интернет-магазине. Стартап специализируется на обработке изображений с помощью технологи ИИ, а также дополненной реальности, пишет
Изображение: ПВТ
Технология стартапа используется брендом для примерки кроссовок. Пользователи могут увидеть, как будет смотреться обувь на экране смартфона. При этом в магазине с помощью технологии будут представлены также и модели, которые еще не выпущены, сообщает ПВТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она применяется для примерки кроссовок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)