reform.by Мировой бренд Gucci начал использовать технологию беларусского стартапа Wannaby в своем интернет-магазине. Стартап специализируется на обработке изображений с помощью технологи ИИ, а также дополненной реальности, пишет









Изображение: ПВТ





Технология стартапа используется брендом для примерки кроссовок. Пользователи могут увидеть, как будет смотреться обувь на экране смартфона. При этом в магазине с помощью технологии будут представлены также и модели, которые еще не выпущены, сообщает ПВТ.



