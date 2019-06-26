Девочка из Слонима собрала окурки под балконами многоэтажки и показала их жильцам

Автор экологического «челлэнджа» – Настя Маркач. Девочка увидела, как соседи выбрасывают окурки из окон, и решила прибрать за ними. Она собрала три пакета мусора – 976 бычков, и разложила их по маркам сигарет. Подсчеты Настя записала на бумаге и вывесила на стенд у подъезда дома. Рядом прикрепила объявление: в нем Настя попросила жильцов выбрасывать сигареты в пепельницы на балконах и «стать культурными людьми».





Посмотрите, как протекал эксперимент.









В своем видео Настя призвала взрослых к совести, надеясь, что они поймут свои ошибки и исправятся.