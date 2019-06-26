Россия обвинила “хозяина Молдовы” в контрабанде наркотиков. В контрабандной схеме фигурирует и Беларусь

“Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу – профессиональному спортсмену Константину Цуцу – в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 (“Организация преступного сообщества”) УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере”, – сказала Ирина Волк. Ее сообщение размещено на официальном сайте МВД РФ.





По ее словам, в следственном департаменте МВД расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. Данную ОПС в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну по прозвищу Борман и уроженцы Молдовы и Испании. Волк отметила, что с августа 2012 года по июнь этого года сотрудниками полиции совместно с зарубежными коллегами из Молдовы, Беларуси и Испании в рамках спецоперации “Пиренейский излом” установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката, а из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны гашиша.





“В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии”, – добавила Волк. Она отметила, что Плахотнюк не позднее 2012 года стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам.





Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за контрабандой наркотиков по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен и победитель международных турниров по кикбоксингу Константин Цуцу, являвшийся также депутатом парламента от Демократической партии Молдавии. “В результате кропотливой работы следователям и оперативным сотрудникам удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран”, – заключила Ирина Волк.





По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, среди прочего следствию удалось собрать доказательства личной встречи Плахотнюка с криминальными лидерами Олегом Прутяну, Александром Стегереску по прозвищу Саша Спортсмен и гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пасом по прозвищу Лоло, на которой участники обсуждали “объемы предполагаемых поставок гашиша, расходы на его приобретение, транзит, хранение, цену реализации и размеры своих долей прибыли”.





В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк, занимались также “торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы” Молдовы.





Плахотнюк, по версии следствия, применял криминальные методы воздействия, направленные против лиц, оказывающих ему противодействие, приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, тем самым получил значительное влияние на органы государственной власти Молдавии и в целях личного обогащения оказывал покровительство различным преступным организациям.





Наркотики везли в Россию через Испанию

42-летний Олег Прутяну был задержан молдавскими силовиками осенью 2017 года в Кишиневе. По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Беларусь и Украину. “Тонна изъятых по делу плиток гашиша с тиснением в виде знаков €, Porsche, Audi, “снежинка” и “звезда” лишь незначительная часть от общего объема регулярных поставок картеля из Марокко в Россию”, – рассказали близкие к следствию источники РБК.





По словам собеседников, в середине 2000-х Олег Прутяну, отбывая наказание в португальской тюрьме, познакомился с другими будущими лидерами группировки – молдаванином Стегереску и испанцем по прозвищу Лоло. Прутяну и Стегереску, поддерживая связи с организованной преступностью в Молдавии, рекрутировали для картеля граждан этой страны, которые занимались перевозкой крупных партий наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку партий гашиша из Марокко в Испанию.





В Северной Африке рядовые участники группировки фасовали спрессованный в прямоугольные брикеты гашиш в герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и, снабжая GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива, где их вылавливали небольшие рыболовецкие суда уже с испанской стороны. Наркотики складировались в загородных домах и фермах на территории провинций Уэльва, Севилья и Малага. Там гашиш дополнительно фасовали в вакуумные упаковки для предотвращения пропитки машинным маслом и автомобильным топливом при контрабанде по территориям стран ЕС и СНГ – чаще всего наркотики перевозились в полостях-тайниках внутри внедорожников. По их данным, за одну партию курьер получал несколько тысяч евро, а чистая прибыль организаторов исчислялась десятками тысяч евро.





Начиная с 2013 года члены группировки с десятками килограммов марокканского гашиша от одного и того же картеля задерживались сотрудниками МВД, ФСБ и ФСКН в Москве и других регионах. Беларуские и российские таможенники проводили операции на границах Таможенного союза, а молдавские силовики – на территории своей страны.





В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Олег Прутяну заплатил 250 тыс. долларов одному из руководителей молдавского МВД “за получение собранных о нем ведомством оперативных данных”.





Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Тогда в Ленинском районе Московской области был задержан микроавтобус, в котором обнаружилось более 90 кг гашиша с маркировкой марокканского наркосиндиката. В тот же день был задержан и молдаванин, который, по версии МВД, являлся координатором сбыта крупных партий гашиша на территории Московского региона: в его автомобиле и тайнике было найдено примерно 33 кг гашиша с той же маркировкой.





В ноябре 2017 года в отношении Прутяну МВД впервые возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).









Бизнесмен, “присвоивший” государство

Серьезные обвинения в отношении Владимира Плахотнюка выдвигались и ранее. 22 февраля МВД назвало его и бизнесмена Вячеслава Платона организаторами “молдавской схемы”, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года был осужден молдавским судом на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.





По данным следствия, в течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества “по надуманным основаниям и подложным документам” перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО “Банк “Западный” и ОАО “Русский земельный банк” денежные средства на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты . Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц.





Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского “авторитетного” бизнесмена Ренато Усатого.





25 июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием преступных денег через молдавские банки, будут запрошены в том числе и у ФБР США.





Кроме того, Плахотнюка на родине обвинили в контрабанде сигарет, которые из Молдовы отправлялись в ЕС, Китай и другие страны через аэропорты и почтовые службы.





Владимир Плахотнюк считается самым богатым гражданином Молдавии. В 2015 году из декларации предпринимателя стало известно, что он является реальным владельцем четырех молдавских телеканалов – Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет он отрицал владение телеканалом.





Демократическая партия Молдавии, лидером которой был Плахотнюк, с 2009 года входила в правящие в стране проевропейские коалиции. Сам Плахотнюк долгое время постов во власти не занимал, однако ситуация в стране менялась, и в 2016 году он стал председателем Демпартии, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, периодически на время отстраняя пророссийского президента Игоря Додона от власти, чтобы провести решения, которые он критиковал (например, по ограничению вещания российских телеканалов). В 2016 году Демпартия выдвинула Плахотнюка на пост премьер-министра, однако президент Николай Тимофти отказался его утвердить после массовых демонстраций против назначения.





Однако на парламентских выборах в феврале этого года Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для формирования правительства в одиночку. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США Демпартия согласилась отказаться от претензии на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.





В попытке удержаться у власти Плахотнюк предлагал России и Партии социалистов пойти на компромисс. Как рассказывал “Коммерсанту” вице-премьер России Дмитрий Козак, Плахотнюк передал ему конверт с тайными предложениями по кардинальному изменению внешнеполитического вектора страны с проевропейского на пророссийский, а проблему Приднестровья предлагал решить федерализацией страны.





Козак заявил, что российская сторона рекомендовала социалистам и Додону “даже не рассматривать никакие тайные предложения” от Плахотнюка и представителей других партий. В итоге Демпартия уступила, Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.





За последние годы правления проевропейских сил, в том числе правительства во главе с представителями Демпартии, Молдавия стала “похищенным государством”, то есть государством, в котором институты действуют в интересах узкой олигархической группы, указывал в своих официальных текстах Европейский парламент.