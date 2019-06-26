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Россия обвинила “хозяина Молдовы” в контрабанде наркотиков. В контрабандной схеме фигурирует и Беларусь

27.06.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД России предъявило заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в организации преступного сообщества и в контрабанде наркотиков в Россию (28 эпизодов).

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пишет newsru.com.

“Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу – профессиональному спортсмену Константину Цуцу – в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 (“Организация преступного сообщества”) УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере”, – сказала Ирина Волк. Ее сообщение размещено на официальном сайте МВД РФ.

По ее словам, в следственном департаменте МВД расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. Данную ОПС в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну по прозвищу Борман и уроженцы Молдовы и Испании. Волк отметила, что с августа 2012 года по июнь этого года сотрудниками полиции совместно с зарубежными коллегами из Молдовы, Беларуси и Испании в рамках спецоперации “Пиренейский излом” установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката, а из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны гашиша.

“В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии”, – добавила Волк. Она отметила, что Плахотнюк не позднее 2012 года стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам.

Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за контрабандой наркотиков по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен и победитель международных турниров по кикбоксингу Константин Цуцу, являвшийся также депутатом парламента от Демократической партии Молдавии. “В результате кропотливой работы следователям и оперативным сотрудникам удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран”, – заключила Ирина Волк.

По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, среди прочего следствию удалось собрать доказательства личной встречи Плахотнюка с криминальными лидерами Олегом Прутяну, Александром Стегереску по прозвищу Саша Спортсмен и гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пасом по прозвищу Лоло, на которой участники обсуждали “объемы предполагаемых поставок гашиша, расходы на его приобретение, транзит, хранение, цену реализации и размеры своих долей прибыли”.

В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк, занимались также “торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы” Молдовы.

Плахотнюк, по версии следствия, применял криминальные методы воздействия, направленные против лиц, оказывающих ему противодействие, приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, тем самым получил значительное влияние на органы государственной власти Молдавии и в целях личного обогащения оказывал покровительство различным преступным организациям.

Наркотики везли в Россию через Испанию

42-летний Олег Прутяну был задержан молдавскими силовиками осенью 2017 года в Кишиневе. По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Беларусь и Украину. “Тонна изъятых по делу плиток гашиша с тиснением в виде знаков €, Porsche, Audi, “снежинка” и “звезда” лишь незначительная часть от общего объема регулярных поставок картеля из Марокко в Россию”, – рассказали близкие к следствию источники РБК.

По словам собеседников, в середине 2000-х Олег Прутяну, отбывая наказание в португальской тюрьме, познакомился с другими будущими лидерами группировки – молдаванином Стегереску и испанцем по прозвищу Лоло. Прутяну и Стегереску, поддерживая связи с организованной преступностью в Молдавии, рекрутировали для картеля граждан этой страны, которые занимались перевозкой крупных партий наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку партий гашиша из Марокко в Испанию.

В Северной Африке рядовые участники группировки фасовали спрессованный в прямоугольные брикеты гашиш в герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и, снабжая GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива, где их вылавливали небольшие рыболовецкие суда уже с испанской стороны. Наркотики складировались в загородных домах и фермах на территории провинций Уэльва, Севилья и Малага. Там гашиш дополнительно фасовали в вакуумные упаковки для предотвращения пропитки машинным маслом и автомобильным топливом при контрабанде по территориям стран ЕС и СНГ – чаще всего наркотики перевозились в полостях-тайниках внутри внедорожников. По их данным, за одну партию курьер получал несколько тысяч евро, а чистая прибыль организаторов исчислялась десятками тысяч евро.

Начиная с 2013 года члены группировки с десятками килограммов марокканского гашиша от одного и того же картеля задерживались сотрудниками МВД, ФСБ и ФСКН в Москве и других регионах. Беларуские и российские таможенники проводили операции на границах Таможенного союза, а молдавские силовики – на территории своей страны.

В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Олег Прутяну заплатил 250 тыс. долларов одному из руководителей молдавского МВД “за получение собранных о нем ведомством оперативных данных”.

Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Тогда в Ленинском районе Московской области был задержан микроавтобус, в котором обнаружилось более 90 кг гашиша с маркировкой марокканского наркосиндиката. В тот же день был задержан и молдаванин, который, по версии МВД, являлся координатором сбыта крупных партий гашиша на территории Московского региона: в его автомобиле и тайнике было найдено примерно 33 кг гашиша с той же маркировкой.

В ноябре 2017 года в отношении Прутяну МВД впервые возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).


Бизнесмен, “присвоивший” государство

Серьезные обвинения в отношении Владимира Плахотнюка выдвигались и ранее. 22 февраля МВД назвало его и бизнесмена Вячеслава Платона организаторами “молдавской схемы”, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года был осужден молдавским судом на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества “по надуманным основаниям и подложным документам” перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО “Банк “Западный” и ОАО “Русский земельный банк” денежные средства на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц.

Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского “авторитетного” бизнесмена Ренато Усатого.

25 июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием преступных денег через молдавские банки, будут запрошены в том числе и у ФБР США.

Кроме того, Плахотнюка на родине обвинили в контрабанде сигарет, которые из Молдовы отправлялись в ЕС, Китай и другие страны через аэропорты и почтовые службы.

Владимир Плахотнюк считается самым богатым гражданином Молдавии. В 2015 году из декларации предпринимателя стало известно, что он является реальным владельцем четырех молдавских телеканалов – Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет он отрицал владение телеканалом.

Демократическая партия Молдавии, лидером которой был Плахотнюк, с 2009 года входила в правящие в стране проевропейские коалиции. Сам Плахотнюк долгое время постов во власти не занимал, однако ситуация в стране менялась, и в 2016 году он стал председателем Демпартии, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, периодически на время отстраняя пророссийского президента Игоря Додона от власти, чтобы провести решения, которые он критиковал (например, по ограничению вещания российских телеканалов). В 2016 году Демпартия выдвинула Плахотнюка на пост премьер-министра, однако президент Николай Тимофти отказался его утвердить после массовых демонстраций против назначения.

Однако на парламентских выборах в феврале этого года Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для формирования правительства в одиночку. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США Демпартия согласилась отказаться от претензии на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.

В попытке удержаться у власти Плахотнюк предлагал России и Партии социалистов пойти на компромисс. Как рассказывал “Коммерсанту” вице-премьер России Дмитрий Козак, Плахотнюк передал ему конверт с тайными предложениями по кардинальному изменению внешнеполитического вектора страны с проевропейского на пророссийский, а проблему Приднестровья предлагал решить федерализацией страны.

Козак заявил, что российская сторона рекомендовала социалистам и Додону “даже не рассматривать никакие тайные предложения” от Плахотнюка и представителей других партий. В итоге Демпартия уступила, Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

За последние годы правления проевропейских сил, в том числе правительства во главе с представителями Демпартии, Молдавия стала “похищенным государством”, то есть государством, в котором институты действуют в интересах узкой олигархической группы, указывал в своих официальных текстах Европейский парламент.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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МВД России предъявило заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в организации преступного сообщества и в...
 
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