Xiaomi выпустила «умную» швабру за 70 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала «умную» швабру под названием MiJia Wireless Handheld Electric Mop. Об этом пишет gagadget.





Швабра выполнена в корпусе из металла и оснащается пластиковой ручкой с поворотным механизмом на 180 градусов. Издание уточняет, что устройство также получило несколько режимов уборки, специальный моторчик и две щетки. Последние работают со скоростью в тысячу оборотов в минуту.





MiJia Wireless Handheld Electric Mop оснащается аккумулятором емкостью в 2200 мАч. Заряда в 100% хватит примерно на час работы. Батарея при этом заряжается от специальной док-станции с двумя магнитами.

В Китае за аппарат просят около 72 долларов.

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