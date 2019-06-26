ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi выпустила «умную» швабру за 70 долларов

27.06.2019 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала «умную» швабру под названием MiJia Wireless Handheld Electric Mop. Об этом пишет gagadget.


Швабра выполнена в корпусе из металла и оснащается пластиковой ручкой с поворотным механизмом на 180 градусов. Издание уточняет, что устройство также получило несколько режимов уборки, специальный моторчик и две щетки. Последние работают со скоростью в тысячу оборотов в минуту.


MiJia Wireless Handheld Electric Mop оснащается аккумулятором емкостью в 2200 мАч. Заряда в 100% хватит примерно на час работы. Батарея при этом заряжается от специальной док-станции с двумя магнитами.

В Китае за аппарат просят около 72 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
MiJia Wireless Handheld Electric Mop оснащается аккумулятором емкостью в 2200 мАч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит новый гродненский микрорайон Грандичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика