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Как выглядит новый гродненский микрорайон Грандичи
Источник материала: Tut.by
В новом микрорайоне Грандичи, который был заложен в сентябре 2018 года, уже построено семь многоэтажек. Еще девять домов достраиваются. Как выглядят Грандичи сейчас,
В новом микрорайоне все дома будут оборудованы подъемниками для инвалидов-колясочников. Во дворах — современные детские площадки. В отличие от других микрорайонов, здесь они разделены на три группы: для дошколят, школьников и подростков. Есть уличные тренажеры и крытые велопарковки. Еще одно отличие Грандичей — парковки автомобилей не во дворах, а по периметру кварталов застройки. Подъехать к подъезду можно по специальному тротуару, если в квартиру завозятся крупногабаритные вещи.
Сейчас для микрорайона проектируется детский сад на 230 мест.
Всего в микрорайоне возведут 22 квартала, из них 8 — индивидуальной жилой застройки. Здесь будут жить 65 тысяч человек.
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Всего здесь будут жить 65 тысяч человек.
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