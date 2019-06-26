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Как выглядит новый гродненский микрорайон Грандичи

27.06.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом микрорайоне Грандичи, который был заложен в сентябре 2018 года, уже построено семь многоэтажек. Еще девять домов достраиваются. Как выглядят Грандичи сейчас, посмотрела «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

В новом микрорайоне все дома будут оборудованы подъемниками для инвалидов-колясочников. Во дворах — современные детские площадки. В отличие от других микрорайонов, здесь они разделены на три группы: для дошколят, школьников и подростков. Есть уличные тренажеры и крытые велопарковки. Еще одно отличие Грандичей — парковки автомобилей не во дворах, а по периметру кварталов застройки. Подъехать к подъезду можно по специальному тротуару, если в квартиру завозятся крупногабаритные вещи.






Сейчас для микрорайона проектируется детский сад на 230 мест.

Всего в микрорайоне возведут 22 квартала, из них 8 — индивидуальной жилой застройки. Здесь будут жить 65 тысяч человек.

 
 
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Всего здесь будут жить 65 тысяч человек.
 
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