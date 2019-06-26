Источник материала: Ежедневник



фото: zvezdyestrady.ru

Музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников скончался в одной из московских больниц от остановки сердца.

Группа была создана в конце 80-х и за всю свою историю выпустила единственный альбом в 2000 году - "Который возвращается". Альбом стал платиновым, пишет «Коммерсантъ» .

Песни Ильи Калинникова были очень популярны, в них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий рок-аккомпанемент. Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория. Главные хиты «Високосного Года» — «Метро», «Тихий огонек», «Шестой день осени», «Лучшая песня о любви», «Кино», «Приносящий удачу» — по сей день часто звучат в эфире, а пассажиры просят водителей сделать погромче.

В последние годы Калинников редко появлялся на сцене. В 2014 году «Високосный год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие».

В последние годы Илья Калинников свел публичную активность практически к нулю. Всю жизнь он прожил в городе Фрязино.