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Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для проведения соревнований были использованы 18 спортивных объектов Молодечно, Вилейки, Червеня, Солигорска, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля и Могилева.
В спартакиаде приняли участие 2600 юных спортсменов, из семи регионов страны.
Победителями названы сборные команды области по баскетболу (девушки и юноши), легкой атлетике, стрельбе пулевой, настольному теннису, шашкам.
Серебряные медали в командном зачете завоевали сборные по борьбе вольной (девушки), борьбе греко-римской, гимнастике художественной, дзюдо, футболу (юноши).
Третьи места заняли сборные команды по борьбе вольной (юноши), волейболу (юноши и девушки), гандболу (юноши), биатлону, фехтованию.
Юные спортсмены Принеманья в личном зачете завоевано 35 золотых, 33 серебряных, 56 бронзовых медалей.
В общекомандном зачете Республиканской спартакиады школьников – 2019 сборная команда Гродненской области заняла 2 место, уступив 8 очков юным спортсменам Минска.
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Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта
Для проведения соревнований были использованы 18 спортивных объектов Молодечно, Вилейки, Червеня, Солигорска, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля и Могилева. В...
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