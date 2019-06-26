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Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Для проведения соревнований были использованы 18 спортивных объектов Молодечно, Вилейки, Червеня, Солигорска, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля и Могилева.

В спартакиаде приняли участие 2600 юных спортсменов, из семи регионов страны.

Победителями  названы сборные команды  области по баскетболу  (девушки и юноши), легкой атлетике, стрельбе пулевой, настольному теннису, шашкам.

 Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта
  

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Серебряные медали в командном зачете завоевали сборные  по борьбе вольной (девушки), борьбе греко-римской, гимнастике художественной, дзюдо, футболу (юноши).

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Третьи места заняли сборные команды по борьбе вольной (юноши), волейболу (юноши и девушки), гандболу (юноши), биатлону, фехтованию.

Команда Гродненской области заняла 1 место в Республиканской спартакиаде школьников по летним видам спорта

Юные спортсмены Принеманья в личном зачете завоевано 35 золотых, 33 серебряных, 56 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете Республиканской спартакиады школьников – 2019 сборная команда Гродненской области заняла 2 место,  уступив 8 очков  юным спортсменам Минска.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Для проведения соревнований были использованы 18 спортивных объектов Молодечно, Вилейки, Червеня, Солигорска, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля и Могилева. В...
 
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