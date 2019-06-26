«Живи, «Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода (видео)

Источник материала: Lida.Info





Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой правоохранителями был задержан гендиректор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич.

В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич.