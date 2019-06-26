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«Живи, «Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода (видео)
Источник материала: Lida.Info
Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой правоохранителями был
В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич.
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