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«Живи, «Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода (видео)

27.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Живи, «Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода (видео)

Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой правоохранителями был задержан гендиректор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич.

В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич.

 

 
 
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Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой...
 
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