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Маршрутчика, который попал в смертельное ДТП на М6, приговорили к шести годам колонии

27.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Маршрутчика, который попал в смертельное ДТП на М6, приговорили к шести годам колонии

24 июня суд Воложинского района огласил приговор водителю маршрутки, который осенью прошлого года вез пассажиров из Минска в Гродно, не заметил, что из-за ремонта дорога меняет направление, и попал в ДТП. В аварии погибли два человека, еще 13 получили травмы.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2018 года, около 19.40. 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, на 74-м километре дороги М6 Минск — Гродно, где производилась реконструкция трассы и на проезжей части было изменено направление движения, не учел складывающуюся дорожную обстановку и столкнулся с разделительным бетонным ограждением.

В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, женщина на 5-м месяце беременности, с травмами различного характера были госпитализированы.

Маршрутчика, который попал в смертельное ДТП на М6, приговорили к шести годам колонии

Водителю была оказана медицинская помощь, после чего его взяли под стражу.

Суд Воложинского района признал виновным 46-летнего водителя-ипэшника в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, причинении тяжких и менее тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 317 УК Беларуси). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет.

Также обвиняемый должен возместить в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщает TUT.BY.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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24 июня суд Воложинского района огласил приговор водителю маршрутки, который осенью прошлого года вез пассажиров из Минска в Гродно, не заметил, что из-за ремонта...
 

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