ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев

27.06.2019 10:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев
Мелкий плод лучше удалить прямо сейчас. © / shutterstock.com

Одни не успеют опылить насекомые, другие повреждают низкие ночные температуры, третьи безнадёжно мочит дождь. Дерево по мере роста завязей постепенно их сбрасывает. Растение вовсе не саботирует битву за урожай, просто соизмеряет запасы питания и воды с возможностью полноценно завершить формирование плодов. Первое массовое сбрасывание завязей у яблонь и груш наблюдается вскоре после цветения, второе — через 10–15 дней, третье — примерно через месяц, когда плоды достигают размера грецкого ореха.

Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев Яблоко от яблони. Как вырастить плодоносный сад на своём участке

Нормируем урожай

Регулирование числа плодов до оптимального количества называется нормированием урожая. Иными словами, на ветках стараются оставлять столько плодов, чтобы они все получили достаточное питание, но при этом не ослабили дерево. Если яблоня или груша имеют внушительные размеры, то дотянуться до всех ветвей не получится. Регулярно удаляйте нестандартные завязи: мелкие, неправильной формы, с очевидными признаками повреждения вредителями или болезнями. Кроме того, если в соцветии сформировалось более трёх завязей, то это много. Лишние лучше удалить на ранней стадии развития. Возможно, дерево их само впоследствии сбросит, но до той поры оно будет тратить питательные вещества совершенно бесполезно.

Получаем высший сорт

Пусть вас не пугают объёмы предварительного урожая — если год плодородный, то со взрослого дерева за лето придётся собрать 2–3, а то и больше вёдер завязей. Зато оставшиеся вырастут крупными, вкусными, без каких-либо повреждений — высший сорт. Кроме того, удаление лишних плодов в урожайные годы снижает риск периодичности плодоношения, когда в один сезон ветви ломятся от плодов, а в другой — едва наберётся полтора яблочка на всё дерево.

Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев
Напрасный труд. Почему не надо сажать яблоню в яму с гвоздями
Подробнее

Подкармливаем хилых

Другое дело, если деревце небольшое, цвело скромно, завязей не так уж много. Если ко всему прочему летом 2/3 из них опадёт, то совсем грустно получится. Такому растению нужно помочь регулярными подкормками. Причём лучше, если они будут некорневыми — опрыскивайте деревце в первой половине лета любым комплексным удобрением через каждые 15–20 дней. Следите за соблюдением нужной концентрации, которую указывают на упаковке. Для некорневых подкормок удобрение растворяют в два раза жиже, чем при внесении в почву

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плодовые деревья образуют цветки с большим запасом. Но в итоге лишь 5–7 процентов цветков превратятся осенью в плоды.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика