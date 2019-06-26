Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев

Источник материала: Аргументы и факты

Одни не успеют опылить насекомые, другие повреждают низкие ночные температуры, третьи безнадёжно мочит дождь. Дерево по мере роста завязей постепенно их сбрасывает. Растение вовсе не саботирует битву за урожай, просто соизмеряет запасы питания и воды с возможностью полноценно завершить формирование плодов. Первое массовое сбрасывание завязей у яблонь и груш наблюдается вскоре после цветения, второе — через 10–15 дней, третье — примерно через месяц, когда плоды достигают размера грецкого ореха.

Нормируем урожай

Регулирование числа плодов до оптимального количества называется нормированием урожая. Иными словами, на ветках стараются оставлять столько плодов, чтобы они все получили достаточное питание, но при этом не ослабили дерево. Если яблоня или груша имеют внушительные размеры, то дотянуться до всех ветвей не получится. Регулярно удаляйте нестандартные завязи: мелкие, неправильной формы, с очевидными признаками повреждения вредителями или болезнями. Кроме того, если в соцветии сформировалось более трёх завязей, то это много. Лишние лучше удалить на ранней стадии развития. Возможно, дерево их само впоследствии сбросит, но до той поры оно будет тратить питательные вещества совершенно бесполезно.

Получаем высший сорт

Пусть вас не пугают объёмы предварительного урожая — если год плодородный, то со взрослого дерева за лето придётся собрать 2–3, а то и больше вёдер завязей. Зато оставшиеся вырастут крупными, вкусными, без каких-либо повреждений — высший сорт. Кроме того, удаление лишних плодов в урожайные годы снижает риск периодичности плодоношения, когда в один сезон ветви ломятся от плодов, а в другой — едва наберётся полтора яблочка на всё дерево.



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Подкармливаем хилых

Другое дело, если деревце небольшое, цвело скромно, завязей не так уж много. Если ко всему прочему летом 2/3 из них опадёт, то совсем грустно получится. Такому растению нужно помочь регулярными подкормками. Причём лучше, если они будут некорневыми — опрыскивайте деревце в первой половине лета любым комплексным удобрением через каждые 15–20 дней. Следите за соблюдением нужной концентрации, которую указывают на упаковке. Для некорневых подкормок удобрение растворяют в два раза жиже, чем при внесении в почву