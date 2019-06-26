ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры

27.06.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры
БЕЛТА

«С точки зрения реализации внешнеэкономической политики это сложно оценить в деньгах. Это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны», – слова министра приводит БЕЛТА.

Всего на проведение II Европейских игр в 2017-2019 годах израсходовано почти 540 млн руб., при этом бюджетные средства составляют почти половину - 266 млн. 

В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры
«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра финансов Максима Ермоловича, II Европейские игры значительно усиливают инвестиционную привлекательность Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Живи, «Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика