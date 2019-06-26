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В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры
27.06.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«С точки зрения реализации внешнеэкономической политики это сложно оценить в деньгах. Это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны», – слова министра приводит
Всего на проведение II Европейских игр в 2017-2019 годах израсходовано почти 540 млн руб., при этом бюджетные средства составляют почти половину - 266 млн.
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По словам министра финансов Максима Ермоловича, II Европейские игры значительно усиливают инвестиционную привлекательность Беларуси.
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