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АНОНС мероприятий, посвящённых народному празднику купалье
27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
«Чароўная кветка» 6 июля 2019г.
— Концертно-театрализованная программа « Чароўная кветка» — Главная сцена перед РЦК — 20.00
— Праздничная торговля РАЙПО и индивидуальных предпринимателей – на территории проведения праздника – 20.00
— Работа тематической площадки «Купальскія дзівосы»- парк культуры и отдыха — 20.00
— Работа фито-зоны «Волшебство купальских трав» — парк культуры и отдыха — 20.00
— Праздничная дискотека «Танцуют все» (Площадка перед РЦК)- Главная сцена перед РЦК -22.00-23.00
— Дискотека «ШАНС» — фойе РЦК -23.00 – 3.00
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«Чароўная кветка» 6 июля 2019г. — Концертно-театрализованная программа « Чароўная кветка» — Главная сцена перед РЦК — 20.00 — Праздничная торговля РАЙПО и...
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