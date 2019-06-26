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Питание женщины после 40 лет, советы диетолога

27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день милые дамы! Все мы увы с вами не молодеем. И с возрастом мы становимся более восприимчивы к тем или иным продуктам. Влияние вредного питания становится заметнее на нашем здоровье и внешности. Особенно у женщин после 40 лет снижается плотность костной ткани. Давайте узнаем, про питание женщины после 40 лет.Необходимо уделять больше  внимание своему питанию.  Потребуется пересмотреть свой рацион и увеличить  дозу потребления продуктов, содержащих кальций (творог, сыр, йогурт, простокваша, все кисломолочные продукты).

Основы питания

Что касается мяса, то его тоже можно сократить. Женщина после 40 уже не нуждается в большом потреблении мяса в своем рационе. А лишний холестерин  нам ни к чему. Это в юности он необходим, для поддержания репродуктивной системы и вырабатывания половых гормонов. Холестерин пагубно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и приводит к развитию атеросклероза. Поэтому откажитесь от жирного, а особенно от мяса. Другой момент заключается в том, что с возрастом пищеварительной системе  сложнее переваривать тяжелую пищу, т. к число нужных ферментов в разы сокращается. Поэтому процесс переваривания затрудняется, что может вызвать неприятные ощущения тяжести и  вздутия. В таком случае необходимо уменьшить количество мясных блюд в рационе своего питания. Полностью исключать не стоит. Животные белки помогают нам поддерживать костную систему в тонусе, тем самым уменьшая риск переломов.

Питание женщины после 40 лет, советы диетолога

Не налегайте на кофе. Он вымывает кальций из организма. Старайтесь есть меньше сладкого. Физиологическая потребность в сахаре составляет всего 40-60 гр в день. Мы же преувеличиваем необходимую дозу потребления. А сахар в свою очередь вредно влияет на кожу лица. После сорока идет перестройка гормонального фона, тормозятся обменные процессы. Это приводит к лишним килограммам. Особенно это касается сладкоежек. Избыточный вес прибавляется на глазах. А вот избавиться от него становиться все сложнее. Отказываться совсем тоже не стоит от сладкого, потому что мозгу необходимы углеводы для полноценной работы. А также сладкое имеет способность улучшать настроение. Советуют употреблять сладости и всю тяжелую пищу в первой половине дня. Она лучше переваривается и не преобразуется в лишний жир.

Правильное питание женщины после 40 лет это залог и основа здорового самочувствия и нашей красоты. Поэтому, чтобы сохранить молодость и долголетие, необходимо не игнорировать необходимые продукты и правильно подобранное питание. Надеемся, что мы настроили вас на правильную волну и впредь вы будете обращать внимание на свой рацион питания, ведь от этого зависит ваше здоровье.

 
 
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Добрый день милые дамы! Все мы увы с вами не молодеем. И с возрастом мы становимся более восприимчивы к тем или иным продуктам. Влияние вредного питания становится...
 
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