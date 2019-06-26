Тесты 5G в реальной жизни: потратить 20 ГБ за 25 минут

Источник материала: Новости Хотимска

По всему миру начали постепенно запускать 5G. Ранее уже появились результаты тестирования американских сетей пятого поколения, но они не отражали реальной работы технологии в повседневной жизни. Журналист CNET Даниэль ван Бум проверил, чего на самом деле стоит ждать от 5G на примере австралийского оператора Telstra в Сиднее.





Для теста журналист использовал смартфоны LG V50 и OPPO Reno 5G. По его словам, мобильная версия PUBG весом 2,04 ГБ загрузилась всего за 54 секунды. Для сравнения, через широкополосный интернет в его офисе на скачивание потребовалось 5 минут 57 секунд. Фильм Wine Country с Эми Полер в главной роли он скачал за Netflix за 92 и 85 секунд на LG V50 и Reno 5G соответственно.

«Для сравнения, я подключил LG V50, который зачастую показывал немного более высокую скорость загрузки, к моей домашней широкополосной сети. Я использую тариф со скоростью 100 Мбит/с, который является лучшим, что вы можете получить в Австралии. Для загрузки PUBG потребовалось 5 минут 55 секунд, а для загрузки Wine Country — 110 секунд», — отметил Даниэль ван Бум.





Представленные выше результаты поражают, но всё далеко не так радужно. В Сиднее доступ к 5G есть только в некоторых районах. Более того, даже при нахождении устройства в сети сигнал не всегда стабильный. Так, поблизости центрального делового района Сиднея iPhone XS Max, подключённый к 4G, загрузил Wine Country за 2 минуты и 10 секунд — на 9 секунд быстрее, чем Oppo Reno 5G через 5G.

Кроме того, высокие показатели скорости в сети 5G (до 1 Гбит/с) встречаются достаточно редко. В одном районе мужчина получил в тесте SpeedTest несколько раз более 100 Мбит/с (162 и 155 Мбит/с), а через два квартала скорость упала в три раза до примерно 50 Мбит / с (55, 55 и 49 Мбит/с). Скорость отдачи варьировалась от 36 до 56 Мбит/с.

Журналист рассказал, что при подключении к 5G интернет-трафик буквально «улетает». За 25 минут после нескольких тестов скорости, загрузки PUBG и двух фильмов из Netflix он потратил 20 ГБ.