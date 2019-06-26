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Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле задержан в Столинском районе
27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле алкоголя задержан в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
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Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле алкоголя задержан в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
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