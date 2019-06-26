В Полоцком районе при лобовом ДТП погибли 4 человека

Источник материала: Новости Хотимска

В Полоцком районе при лобовом столкновении двух легковых автомобилей 4 человека погибли и 2 пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 26 июня около 19.00 на 47-м км дороги Р46 Лепель — Полоцк — граница России. По предварительной информации, водитель «Ауди» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой».

В результате ДТП два пассажира «Ауди» скончались на месте происшествия, водитель умер ночью 27 июня в медучреждении. Доставили в больницу водителя и двух пассажиров второй легковушки. Один из них, 12-летний ребенок, умер в медучреждении.

Госавтоинспекция напоминает, что автомобильные аварии, которые происходят из-за выезда водителей на полосу встречного движения, имеют особо тяжкие последствия, а на загородных дорогах обгон — самый опасный вид маневра. Сотрудники ГАИ просят водителей обдумывать каждый маневр и быть внимательными за рулем.