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Пусть каникулы пройдут без дыма!

27.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Пусть каникулы пройдут без дыма! В рамках первого этапа республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Несвижского РОЧС посетили воспитанников детского лагеря на базе ГУО «Сновская средняя школа».

По уже сложившейся в Несвижском районе традиции, спасатели приехали в гости к детворе на боевых автомобилях. Мероприятие началось с разъяснительной беседы, в которой ребятам подробно объяснили, как не допустить пожар и уберечь от огня свою жизнь и здоровье. Также огнеборцы организовали для ребят демонстрацию пожарной аварийно-спасательной техники, установили интерактивные площадки, а все желающие смогли поближе ознакомиться с имеющимся на вооружении спасателей оборудованием, надеть боевую одежду и почувствовать себя настоящими спасателями.

Пусть каникулы пройдут без дыма!

Работники МЧС подробно рассказали о своих трудовых буднях, и предоставили возможность детям поучаствовать в обучающих викторинах. Ребята проходили тестирование по алгоритму действий в случае возникновения пожара, играли в «безопасные игры», активно отвечали на задаваемые вопросы и обучались правильному вызову спасателей при возникновении ЧС по телефону. Также спасатели подготовили площадки, на которых все желающие смогли включиться в аппарат на сжатом воздухе, примерить специальные защитные костюмы, попробовать потушить «пожар» при помощи пожарного ствола, подняться на высоту в автоколенчатом подъемнике и полюбоваться местными видами.

Пусть каникулы пройдут без дыма!

В завершении спасатели задали ребятам контрольные вопросы, всем участникам мероприятия вручили памятные призы, а самым активным участникам были вручены памятные подарки с героями мультсериала «Волшебная книга МЧС». Ребята заверили спасателей, что сделают все возможное, чтобы их каникулы прошли без дыма, а огонь будет гореть лишь у них в глазах!


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В рамках первого этапа республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Несвижского РОЧС посетили воспитанников детского лагеря на базе
 
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