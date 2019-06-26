Платить придется: с 1 июля школьники не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Источник материала: Горецкий вестник

С 1 июля учащиеся учреждений среднего образования не смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта — они должны будут оплачивать проезд в полном объеме.





Напомним, данные категории имеют право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня включительно. Это право реализуется на основании карты учащегося или справки учащегося нового образца.