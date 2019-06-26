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Абитуриенты напишут в четверг ЦТ по истории Беларуси

27.06.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

 Централизованное тестирование по истории Беларуси пройдет в республике в четверг.

Централизованное тестирование — основной этап вступительной кампании в белорусские вузы. Абитуриенты уже сдали большинство предметов.

В четверг состоится ЦТ по истории Беларуси. Тестирование по этому предмету необходимо сдавать не только будущим историкам, но и многим другим гуманитариям.

Уже в субботу, 29 июня, абитуриенты напишут ЦТ по географии, а в понедельник 1 июля — по всемирной истории новейшего времени.

Выдача сертификатов ЦТ начнется 10 июля.

 
 
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Тестирование по истории Беларуси необходимо сдавать не только будущим историкам, но и многим другим гуманитариям.
 
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