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Немцы хотели отметить свадьбу в Беларуси: гость потерялся, а жениха не пустили в страну

27.06.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немец Кристофер Райхе и белоруска Дарья поженились в прошлом году в Германии, а летом решили отметить это событие в Беларуси. Но праздник не задался. Как мы уже писали, один из немецких гостей потерялся на сутки. Но как выяснилось, праздник не состоялся совсем: в Национальном аэропорту Минск жениха не пустили в страну пограничники. Причина — неуплаченный немцем штраф за превышение скорости, которое было в 2017 году.


— В 2017-м году Кристофер прилетал в Беларусь. Мы тогда несколько раз брали автомобили в аренду — ездили ко мне на родину, в Брестскую область. Посещали обычные для туристов места: Беловежскую Пущу, Брестскую крепость, — вспоминает Дарья.

В 2018-м пара решила пожениться: брак зарегистрировали в Германии. В ноябре Кристофер уже на своей машине приезжал вместе с Дарьей в Беларусь — надо было забрать вещи жены.

— Мы тогда ехали через белорусско-польскую границу. Никто нам и слова не сказал, что за нами числится какое-то нарушение. У нас был оплачен проезд по платным дорогам. По пути нас никто не останавливал…

Летом этого года молодая семья решила устроить свадебное торжество в Беларуси. Арендовали дом, оплатили банкет, забронировали жилье. На праздник ждали гостей из Германии и белорусских друзей Дарьи.

— В четверг, 13 июня, в 16.45 я и Кристофер прилетели в Беларусь рейсом Берлин — Минск. Я прошла паспортный контроль и ждала мужа, но он почему-то не выходил очень долго, я начала волноваться, а зайти обратно и узнать, в чем дело, уже не могла.

Через некоторое время Кристофер вышел на связь с Дарьей через мессенджер: сообщил, что не понимает, что происходит, его не выпускают и объяснить, в чем дело, не могут ни на английском, ни на немецком.

— Потом муж передал кому-то трубку и мне сказали: «Ваш парень не имеет права пересекать границу Беларуси, у него запрет на один год, мы не знаем причину — у нас нет такой информации, но он будет отправлен обратно в Германию». Сказали, что его они отправят в Берлин обратно бесплатно, а если я хочу лететь с ним, то должна купить билет.


Дарья просила дать ей возможность увидеться с супругом, чтобы поговорить и решить, что делать. Поначалу ей не позволили, но когда девушка начала плакать, то разрешили зайти к мужу без вещей.

— Когда я увидела Кристофера, то наконец-то смогла ему объяснить, почему его не пускают. Параллельно я все спрашивала у пограничников о причине этого запрета. Через некоторое время нам сказали, что все дело из-за штрафа за превышение скорости — это нарушение ПДД когда-то допустил Кристофер.

Супруги готовы были оплатить штраф прямо на месте, надеясь, что Кристофера тогда пустят в Беларусь, но пограничники пояснили, что сделать это нельзя, мол, все эти формальности нужно проводить через Департамент по гражданству и миграции. Не смогли помочь и в посольстве Германии в Беларуси, куда пара смогла дозвониться.

— Вы не представляете, что творилось у меня в голове в тот момент! Я просто не знала как быть. Причем все эти разбирательства осуществлялись в «проходном дворе», где проходят контроль пассажиры, спокойно подумать нельзя было в такой обстановке. Пограничники нас торопили, чтобы быстрее принимали решение. Потом начали уводить Кристофера, а мне сказали покинуть зону контроля.

Дарье ничего не оставалось, как ехать в Минск одной. Муж ей написал, что его и еще нескольких людей завели в комнату с диваном. Задержанным давали еду от «Белавиа», чай и воду. Мужчины из Грузии угостили Кристофера семечками, а украинцы — сигаретами.

— Вечер, ночь и утро Кристофер находился в аэропорту. В Берлин он улетел в 12.15. Паспорт ему вернула немецкая полиция уже в Германии, после того, как он вышел из самолета…

Дарье предстояло найти выход из этой ситуации, а это было непросто — зашкаливали эмоции и душили слезы. На помощь пришла ее лучшая подруга с мужем: они делали звонки в разные инстанции. Параллельно пытались отменить заказы на торжество и заказанный банкет. А вот гостей из Германии Дарье все же пришлось встречать — сдать билеты они уже не могли, а потом искать потерянного друга Кристофера. После чего девушка снова занялась решением проблем.

— В разных департаментах по гражданству и миграции нас с одного номера перенаправляли на другой, никто не знал, что с нами делать. За полдня мы смогли получить какую-то минимальную информацию…


Выяснилось, что в 2017-м году, когда пара брала напрокат автомобиль и Кристофер был за рулем, их машина попала на камеру фотофиксации превышения скорости. Произошло это в Слонимском районе. На сколько ее муж превысил скорость Дарья не знает, но, видимо, ненамного — штраф был 11 рублей 50 копеек. Так как он не был оплачен, то Кристоферу запретили в течение одного года въезжать в Беларусь, при этом запрет вступил в силу совсем недавно.

— О превышении скорости и штрафе мы ничего не знали — информация об этом нам не приходила. Иначе бы, конечно, мы его оплатили, о чем речь: это же всего 5 евро, столько стоит билет на поездку в автобусе в Германии!

Девушке объяснили, что сейчас, чтобы Кристоферу отменили запрет на въезд в Беларусь, нужно делать запрос в Департамент по гражданству и миграции, к нему надо приложить копию квитанции оплаченного штрафа. После этого будет решаться вопрос с отменой запрета на въезд: его могут отменить совсем, сократить или оставить прежним.

Дарья говорит, что решение по их вопросу будет принято через полторы-две недели. Но ждать она не могла — 23 июня улетела в Германию к мужу. Там супруги попытаются и дальше урегулировать этот вопрос.

— Если когда-нибудь запрет на въезд Кристоферу отменят, то, может быть, мы прилетим в Беларусь когда-нибудь… — вздохнув, сказала девушка.


Официально: «Чаще всего иностранцев не пускают в Беларусь из-за неоплаченных штрафов»

МВД Беларуси сообщает, что ежедневно в Беларусь беспрепятственно прибывают тысячи жителей других государств. Однако не всех в страну пропускают: причины, по которым иностранцу могут отказать во въезде в нашу страну, приводятся в статье 30 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

— В зависимости от причины решение об отказе во въезде принимают органы пограничной или таможенной служб, органы государственной безопасности или внутренних дел. Срок запрета может варьироваться от шести месяцев до пяти лет, — пояснил начальник отдела Департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок.

В список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, довольно часто попадают иностранцы, которые во время предыдущего пребывания в нашей стране подвергались административному взысканию в виде штрафа и вовремя не уплатили его. Сегодня по таким основаниям в нем числятся более 3 тысяч человек.

Процесс включения в «список невъездных» может занять некоторое время: выборки анализируются, при необходимости в те структуры, которые привлекали иностранца к ответственности, направляются запросы для того, чтобы выяснить, действительно ли штраф не оплачен до настоящего времени. После этого МВД принимает решение о внесении гражданина в список.


Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно еще до поездки обратиться в Департамент по гражданству и миграции МВД или в территориальные подразделения по гражданству и миграции ГУВД, УВД. Сделать это может сам иностранец по электронной почте или его законный представитель, через доверенность в любом подразделении ДГиМ. Адреса и e-mail размещены на сайте МВД.

Вадим Заборонок отмечает, что органы, принявшие решения об отказе во въезде в Беларусь, не обязаны информировать иностранца, его родственников и представителей об основаниях принятия таких решений. Однако в большинстве случаев в течение 15 дней органы внутренних дел разъяснительную информацию предоставляют. Сотрудники отвечают, по каким причинам было отказано во въезде, на какой срок распространяется запрет, а также рассказывают о способах отмены решений.

Досрочно снять ограничение на въезд в Республику Беларусь возможно. Достаточно устранить обстоятельства, которые послужили основанием для отказа. К примеру, оплатить штраф и копию квитанции вместе с заявлением направить по электронной почте или представить через законного представителя в подразделение Департамента по гражданству и миграции.

 
Теги: Минск
 
 
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Немца не пустили в Беларусь пограничники. Причина - неуплаченный штраф за превышение скорости, которое было в 2017 году.
 
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